Más de cien jóvenes se reunirán del 15 al 18 de abril en Madrid para fomentar la participación y el compromiso con la UE

Jóvenes en una actividad en imagen de archivo. - ASOCIACIÓN ARRABAL

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de cien jóvenes y 23 profesores procedentes de las Escuelas Embajadoras de Chipre, Malta y España participarán del 15 al 18 de abril en 'EPAS Together Madrid 2026', un encuentro organizado por el Parlamento Europeo que tiene como objetivo reforzar la participación juvenil y el compromiso con el proyecto europeo.

Bajo el lema 'Building the future together' ('Construyendo el futuro juntos'), el programa se desarrollará en torno a la simulación de un Modelo de Parlamento Europeo, eje central de tres jornadas de trabajo en las que los participantes asumirán el papel de eurodiputados.

Durante el encuentro, los estudiantes se organizarán en grupos políticos ficticios para elaborar, debatir y votar propuestas relacionadas con algunos de los principales retos actuales de la Unión Europea (UE), como la protección de la biodiversidad marina, el desarrollo de la inteligencia artificial y los vehículos autónomos o el acceso a la vivienda.

Además, participarán en actividades centradas en el funcionamiento de las instituciones europeas, la comunicación pública, el pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades sociales.

El programa incluye también una masterclass sobre desinformación, encuentros con organizaciones juveniles europeas y dinámicas de trabajo colaborativo, entre ellas una gymkana educativa en el Madrid de los Austrias orientada a fomentar la creatividad y el trabajo en equipo.

Además del contenido formativo, el encuentro incluirá actividades de intercambio cultural como las 'Intercultural Nights', en las que cada delegación compartirá elementos representativos de su país o región.

SESIÓN FINAL EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El acto de clausura tendrá lugar el viernes 17 de abril en el Congreso de los Diputados, donde los participantes celebrarán la sesión plenaria del modelo parlamentario.

El programa incluirá la bienvenida institucional del presidente de la Comisión Mixta para la Unión Europea, Alberto Fabra, así como diálogos con eurodiputados sobre su labor en el Parlamento Europeo, entre ellos Borja Giménez Larraz, Juan Fernando López Aguilar, Thomas Bajada, Jorge Buxadé y Estrella Galán.