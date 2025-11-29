Masterchef celebra un casting de 150 aspirantes este sábado en el Palacio de Deportes con entrada gratuita

Masterchef celebrará un casting de 150 aspirantes este sábado en el Palacio de Deportes con entrada gratuita - EUROPA PRESS

SANTANDER 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Deportes de Santander alberga este sábado la celebración de un casting con 150 participantes que aspiran a entrar a la nueva edición del programa televisivo Mastechef.

El evento, que está abierto al público y cuya entrada es gratuita, se celebrará entre las 11.00 y las 20.00 horas y se corresponde a la fase final presencial del concurso digital del Reto MasterChef World, denominada 'El Sabor del Esfuerzo'.

El público podrá disfrutar de diferentes experiencias, sorteos, degustaciones gastronómicas y artesanía, donde se ofrecerán productos locales y de proximidad gracias a la colaboración de Sabe a Norte, la marca registrada del Gobierno de Cantabria. Además cuenta con el apoyo del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, de la Consejería de Turismo y del Ayuntamiento de Santander.

MasterChef también habilitará un mercado de productos regionales denominado La Despensa Cántabra, dentro de esta fase final que contará con la presencia de coach vips como Raquel Meroño o el youtuber Luzu, que formará sus propios equipos in situ.