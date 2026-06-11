Matute dice que sería "muy grave" si se confirma "lo que se está publicando" de Zapatero y pide esperar a que declare

El portavoz de EH Bilud en el Congreso, Oskar Matute, en el Congreso de los Diputados, a 10 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha asegurado que sería "muy grave" y supondría "una sorpresa muy alta" si se confirma "todo lo que se está publicando" sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, aunque ha pedido esperar a su declaración los próximos 17 y 18 de junio.

"No teníamos ese concepto de Zapatero", ha afirmado el diputado en una entrevista en 'La Noche en 24h' recogida por Europa Press, siempre en caso de que las informaciones gocen de "absoluta certeza". Unas declaraciones que llegan pocas horas después de que la tasación que ha encargado el juez haya cifrado en 1,3 millones de euros el valor de las joyas encontradas en el domicilio del expresidente.

Sin embargo, Matute ha pedido "esperar al día 18" de junio, cuando declare Zapatero, para "respetar la presunción de inocencia" y que "dé las explicaciones oportunas". "No pasa nada por perder 'clickbaits' o vender menos periódicos", ha aseverado.

Y ha advertido sobre "la teoría del entorno": "Cuando nosotros oímos hablar de las teorías del entorno. Si no ha sido él, puede sea el entorno". "Nos echamos a temblar" porque "ha supuesto una persecución y una represión masiva y sistemática que se ha llevado por delante a muchísimos inocentes" en el País Vasco.

Asimismo ha destacado que, si las explicaciones de Zapatero no resultan "creíbles", "entonces igual sí tenemos que salir a decir que eso no es ético y que eso no es razonable", ha explicado.