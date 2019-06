Mayoral sobre el nuevo secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez: "Es un activo potentísimo"

Actualizado 05/06/2019 14:46:27 CET

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafa Mayoral, ha señalado este miércoles que el diputado canario Alberto Rodríguez, es un activo "potentísimo" con capacidad de desplegar "un trabajo estupendo" como nuevo secretario de Organización. Además se ha negado a hablar de purga en la salida de Echenique y ha acusado a los medios de que no les gusta que la formación 'morada' entre en el Gobierno.

En declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados tras mantener una reunión con la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP), Mayoral ha apuntado que Rodríguez es una persona "muy comprometida con la causa de la gente trabajadora del país" y ha recalcado que puede hacer desde su nuevo cargo, que se hará oficial previsiblemente en el Consejo Ciudadano Estatal (CEE) del sábado, "una grandísima labor".

Además, tal y como señalara esta mañana en una entrevista en la Cadena Ser, Mayoral ha insistido en que Pablo Echenique continuará jugando un papel fundamental dentro de la formación, y ha explicado que estos cambios, "estas reorganizaciones", ocurren en todos los equipos. "Que juegue de defensa central o de mediocentro no le va quitar la titularidad en el equipo y seguirá jugando un papel fundamental" en la conformación de gobierno, ha añadido haciendo un símil futbolístico.

LO IMPORTANTE NO ES "LA INTERNA"

En este sentido, ha recalcado que lo importante ahora no es "la interna" de Podemos sino la negociación con el PSOE y ha alertado de que los socialistas están haciendo guiños a Ciudadanos. Para Mayoral, "el único obstáculo a que se formalice ese gobierno es que Ciudadanos está diciendo que no".

Al igual que Iglesias, el secretario de Sociedad Civil ha señalado que la salida de Echenique no es una purga --"no trabajaré en la lógica del desmentido", ha dicho--, y ha vuelto a incidir en que el debate que les interesa es el de entrar en el Gobierno. Mayoral ha advertido en este sentido que desde el Ibex no quieren a Podemos en el Ejecutivo.

Por último, ha avanzado que la reorganización se sustanciará en el Consejo Ciudadano que se celebrará este sábado en Madrid, momento en el que "se conocerá la configuración del equipo". De momento, se sabe por fuentes del partido que Echenique se encargará a partir de este sábado de la Secretaría de Acción de Gobierno, en el seno de la cual se creará la Comisión de Seguimiento de Pactos de Gobierno.