Mazón acusa a Pedro Sánchez de abandonar ahora a los ceutíes igual que hizo con los valencianos tras la dana

El expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha asegurado este lunes en el Congreso que "a la vista está" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está teniendo ahora con los ceutíes la misma conducta de abandono, que tuvo con los valencianos tras la dana del 29 de octubre de 2024.

Lo ha dicho durante su segunda comparecencia en la comisión del investigación sobre la dana en la que ha rechazado responder a la mayoría de las cuestiones que le han planteado los grupos sobre su gestión de la catástrofe.

Durante su turno para interrogar a Mazón, el portavoz de Vox en este órgano, Ignacio Gil Lázaro, ha acusado a Sánchez de abandonar a los ceutíes tras la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio imitando lo que, a su juicio, hizo con los valencianos tras la trágica riada, y ha preguntado al expresidente si comparte esa visión.

"¿Considera usted que la conducta de abandono de Sánchez con los valencianos durante y después de aquel fatídico 29 de octubre, es la misma que hoy está mostrando con los ceutíes? Yo creo que sí", ha dicho Gil Lázaro. "A la vista está", le ha contestado Mazón, a quien la oposición ha venido reprochando su ausencia en las horas previas de la mortífera dana de 2024.