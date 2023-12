Mazón critica la reforma de la financiación no se incluya en el CPFF: "Es un nuevo trámite impuesto por Puigdemont"

Asegura que la Comunitat Valenciana "no va a hacer más ajustes injustos bajo ningún concepto"



VALENCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha criticado que en el orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra este lunes no se incluya "una propuesta encima de la mesa" sobre el nuevo modelo de financiación, lo que a su juicio demuestra que esta reunión es "un nuevo trámite" que ha marcado el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont. "Como los separatistas catalanes tienen agenda propia han decidido que a los demás no nos toca", se ha lamentado.

El Gobierno ha convocado para este lunes al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el objetivo de informar a las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad que servirán de referencia para preparar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024.

En ese sentido, Mazón, en declaraciones a los medios, ha explicado que en un principio no está previsto que se fije el límite de déficit para las comunidades autónomas, pero ha señalado: "Estamos acostumbrados a tanta sorpresa con el Gobierno de España, nos dicen una cosa y puede ocurrir la contraria, hay que esperar a ver qué ocurre en la reunión y ser prudentes", ha insistido.

En ese sentido, ha criticado que es "sorprendente" que les hayan citado "sin que lo más importante que tenemos que ver que es el nuevo sistema de financiación figure" en el orden del día y que "la única ventana donde podamos exigir la financiación que ya nos corresponde hace demasiado tiempo sea en el turno de ruegos y preguntas y nada más".

Por ello, ha considerado que "está más que claro que lo que está ocurriendo es simplemente el trámite que Puigdemont le ha marcado a Pedro Sánchez para cumplir el requisito de aprobar los presupuestos después de la investidura".

"Esta es la semana de los trámites que Puigdemont ha marcado, la amnistía, y que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera nos volvemos a olvidar de la financiación de las comunidades autónomas porque como los separatistas catalanes tienen su agenda propia, pues han decidido que a los demás no nos toca", ha afirmado.

Preguntado por si finalmente el límite del déficit fuera del 0,1% obligaría a hacer ajustes en los presupuestos autonómicos, Mazón ha recalcado: "La Comunitat Valenciana ya no va a hacer más ajustes injustos, ya no lo vamos a hacer porque ya hemos hecho demasiados ajustes injustos durante demasiado tiempo como para que ahora vengan a querer ajustarnos más cuando a los otros les están dando manga ancha". "Por ahí no vamos a pasar, bajo ningún concepto", ha asegurado.