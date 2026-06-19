Mercedes Cabrera, ministra de Zapatero, muestra su confianza en el expresidente y, "sobre todo, en la Justicia"

Archivo - Mercedes Cabrera, exministra de Educación - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos Mercedes Cabrera, que fue ministra de Educación en los Gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha mostrado este viernes su confianza en el expresidente y, "sobre todo, en la Justicia".

Así lo ha dicho en el Congreso antes de participar en unas jornadas sobre los 50 años de la aprobación de la Ley de Reforma Política, en las que ha compartido una mesa redonda con el catedrático emérito de Derecho Constitucional Juan José Solozábal Echavarría.

Al ser preguntada sobre cómo está viviendo la situación judicial a la que se enfrenta al expresidente y también sus hijas, recién imputadas en la misma causa, la exministra ha explicado que lo hace, "con mucha tranquilidad y mucha confianza, sobre todo en la Justicia".

"Estamos en un proceso judicial, hay que esperar, aquí no hay nada demostrado ni verificado, y yo, de momento, creo en lo que dice el presidente Zapatero", ha abundado Cabrera, quien a la salida de las jornadas ha asegurado que "no va a contribuir a linchamientos ni a juicios previos". "Cuando haya una sentencia, hablaremos", ha apostillado.