La Mesa del Congreso frena la iniciativa del PSOE para obligar a Feijóo a declarar cómo se paga su vivienda

La presidenta del Congreso, Francina Armengol (c), el diputado socialista Alfonso Rodríguez de Celis, y la diputada de Sumar Isaura Leal (d), a su llegada a la reunión de la Mesa del Congreso. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso ha frenado la calificación de la proposición no de ley con la que el PSOE pretendía obligar al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a detallar en su declaración de bienes y actividades cómo se paga la vivienda donde reside con su familia en Madrid. El PSOE y Sumar han aceptado el criterio de los letrados, que habían cuestionado tanto el fondo como la forma de la iniciativa.

En la nota emitida por los servicios jurídicos sobre el escrito registrado por el PSOE, a la que ha tenido acceso Europa Press, los letrados destacan en primer lugar que esta iniciativa versa sobre cuestiones "que son competencia de la Cámara, y particularmente de su Mesa, o de las Cortes Generales".

Además, apuntan que la proposición no de ley no es el instrumento adecuado para instar a la adopción de acuerdos por parte del Congreso, pues se trata de una herramienta parlamentaria para ejercer la labor de control y, en este sentido, recalcan, además, que este ejercicio de control parlamentario se ejerce sobre el Gobierno, no sobre los diputados, como es el caso del líder de la oposición.

"Adicionalmente se ha de tener en cuenta que una proposición no de ley tampoco es el instrumento idóneo para pretender incidir en la actuación de los miembros de la Cámara, toda vez que la función de control que es propia de las Cortes Generales tan solo es predicable de la acción del Gobierno, sin que quepa extender su ejercicio en relación con los parlamentarios, que no están sujetos a su control ni al de sus órganos", argumentan los servicios jurídicos.

El PSOE y Sumar, que tienen mayoría en la Mesa del Congreso, han aceptado el criterio de los letrados, con el que también coincidía el PP y, siguiendo su recomendación han pedido al PSOE que reformule su iniciativa.

TRAS LA POLÉMICA DEL ÚLTIMO PLENO

Así, la Mesa trasladará al Grupo Socialista que deberá rehacer su texto por no ser la proposición no de ley "el instrumento idóneo" para instar la adopción de acuerdos respecto de cuestiones que "entran dentro del ámbito competencial de la Mesa del Congreso" ni para "para pretender incidir en la actuación de los miembros de la Cámara, que no están sujetos a su control ni al de sus órganos".

La iniciativa, que el PSOE presentó para su debate en Pleno, tiene su origen en las insinuaciones que lanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Feijóo en el último debate sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE.

Sánchez dio a entender que Feijóo no declara adecuadamente el pago de la vivienda en el barrio madrileño de El Viso, insinuando que lo paga el PP y que debería declararse como retribución en especie. El líder del PP replicó después que esa vivienda la paga él junto con la madre de su hijo.

¿RETRIBUCIONES EN ESPECIE?

En concreto, el texto del PSOE buscaba que el Congreso se comprometiera a promover que, "dada su posición preeminente entre las altas autoridades del Estado, el jefe de la oposición refleje en sus declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos toda la información sobre su patrimonio, retribuciones en renta o en especie (lo que incluye el pago de su actual vivienda), actividades e intereses económicos, como la mejor forma de dotar a la ciudadanía de un instrumento eficaz para juzgar mejor su proceder".

En otro punto más genérico, el PSOE defendía que el Congreso se comprometiera a "promover que todos los diputados y diputadas, en cumplimiento del Reglamento y del Código de Conducta de las Cortes Generales, reflejen en sus declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos toda la información sobre su patrimonio, retribuciones en renta o en especie, actividades e intereses económicos".

SIN ACTUALIZAR DESDE AGOSTO DE 2023

El Grupo Socialista justifica su iniciativa en que al jefe de la oposición, que políticamente representa la alternativa del Gobierno, se le debe exigir "una especial transparencia en sus declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos".

Sin embargo, relata que en la página web del Congreso sólo aparece publicada la declaración que presentó Feijóo al tomar posesión en agosto de 2023, informando de sus retribuciones anteriores como presidente del Grupo Popular en el Senado y como presidente del PP, pero subraya que esa declaración no se ha actualizado desde entonces.