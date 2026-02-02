Metsola se reúne con Feijóo y defiende que Europa "debe ejercer un liderazgo más firme en la escena internacional"

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha mantenido una reunión en Madrid con el líder del Partido Popular, Alberto Núñze Feijóo, en el marco de la visita oficial que realizará este martes a España - DAVID MUDARRA

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha mantenido una reunión en Madrid con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el marco de la visita oficial que realizará este martes donde, entre otros eventos, asistirá en el Senado a un acto con motivo del 40 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea.

"Buena reunión con Núñez Feijóo esta noche en Madrid. En estos momentos, Europa debe escuchar más, ofrecer soluciones más rápidas a los ciudadanos y ejercer un liderazgo más firme en la escena internacional", ha defendido Metsola, de la familia del PP europeo, en un mensaje que ha publicado en la red social 'X'.

La presidenta del Parlamento Europeo también acudirá este martes a un evento con más de 300 jóvenes en CaixaForum para debatir con ellos y responder a sus preguntas sobre el presente y el futuro de la UE, los retos comunes y los temas que más preocupan a la juventud en un momento clave para el proyecto europeo.

Además, participará en una ceremonia con motivo del aniversario de la entrada de España en la entonces Comunidad Europea el 1 de enero de 1986 que tendrá lugar en el antiguo Salón de Sesiones del Senado, donde está previsto que pronuncie un discurso y se reúna a continuación con su presidente, Pedro Rollán.

Asimismo, Metsola aprovechará su desplazamiento a Madrid para reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según ha precisado el Parlamento Europeo.