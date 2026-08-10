Militares apoyan a la Policía en la contención de cientos de menores migrantes frente a la Comisaría de Ceuta

Varios militares dan apoyo a efectivos de la Policía Nacional al lado de una comisaría en la que un grupo de menores espera para ser filiado, a 10 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - GABRIELA SARDÁ NÚÑEZ / EUROPA PRESS

CEUTA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército ha colaborado en la mañana de este lunes con la Policía Nacional en la contención de los menores migrantes no acompañados desplazados a las puertas de la Jefatura Superior de Ceuta para ser filiados y poder acceder a los centros de acogida. La escena se repite desde la pasada semana, pero ahora los militares sirven de apoyo para los agentes.

Los niños y adolescentes en situación irregular han comenzado a llegar a la Comisaría a primera hora de la mañana, según fuentes judiciales. El dispositivo de contención ha permanecido "colapsado", con al menos 400 menores aglomerados, hasta las 11.00 horas, cuando los policías y militares han logrado despejar el exterior de la Jefatura.

Las autoridades han creado dos zonas de embolsamiento en las inmediaciones de la Comisaría. Allí retenían a más de 200 menores a lo largo de la mañana.

La filiación policial constituye el primer paso para que los menores puedan quedar bajo la tutela de la Ciudad Autónoma. Una vez registrados, son derivados a alguno de los recursos de acogida y, posteriormente, son citados para completar el resto del procedimiento administrativo, incluida la toma de huellas y otras diligencias de identificación.

Según las fuentes consultadas, durante los últimos días se han estado realizando algo más de un centenar de filiaciones diarias.

La Policía Nacional compagina actualmente el registro de los menores que siguen llegando a la comisaría con la tramitación de quienes ya han sido acogidos en los distintos recursos habilitados tras la entrada masiva del 30 de julio.