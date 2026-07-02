Millán no aclara el voto de Vox en el segundo intento de investidura de Moreno: "Queda tiempo, no hay nada perdido"

Archivo - La diputada del grupo parlamentario Vox, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, en una imagen de archivo - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, no ha aclarado el sentido del voto de su grupo en el Parlamento andaluz en el segundo intento para la investidura del presidente de la Junta en funciones y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, porque "queda tiempo para negociar y todavía no hay nada perdido".

Rodríguez de Millán se ha pronunciado de este modo en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, a pocas horas de que Moreno se somete este jueves a la segunda votación de investidura ante el Pleno del Parlamento con la incógnita de si se cerrará antes un acuerdo entre PP y Vox, partido del que necesita los votos para ser investido jefe del Ejecutivo andaluz de la XIII legislatura.

"Vox no va a negociar ni en medios de comunicación, ni en rueda de prensa, ni nada por el estilo. Queremos que esta negociación se lleve a cabo de la forma más discreta posible, también para que sea de la forma más seria y también rápida, porque nuestra ambición es hacer valer los votos de todos los andaluces que nos han votado en las pasadas elecciones y llevar a cabo ese cambio de gobierno que se demandó el pasado 17 de mayo", ha asegurado.

En este sentido, Rodríguez de Millán ha explicado que Vox pide al PP en Andalucía "medidas acompañadas de garantías y plazos para su cumplimiento y luego eventualmente la responsabilidad que pueda tener cada uno de responsabilidad dentro del futuro gobierno". "En eso estamos, todavía queda tiempo para seguir negociando y sacar ese acuerdo adelante que consideramos muy importante, así que nos remitimos a la votación de esta tarde y a las declaraciones de nuestros portavoces allí", ha subrayado.

Preguntada por su impresión sobre la marcha de las conversaciones con el PP en Andalucía, la portavoz de Vox en el Congreso ha indicado que "queda tiempo para negociar y todavía no hay nada perdido, esa es la esperanza que nosotros tenemos, poder sacar adelante ese gobierno y que se convierta en un bastión frente al gobierno de Sánchez, como lo está haciendo en Castilla y León, Aragón y Extremadura, y como esperamos que también sea en Andalucía".

Según ha expuesto, el principal objetivo de Vox en la negociación es garantizar que el PP deje el "seguidismo de las políticas socialistas en Andalucía, y hay mucho por hacer, porque ese cambio que prometió Juanma Moreno en su momento, no se ha llevado a cabo, y eso es lo que ha evidenciado el resultado de las elecciones, que los andaluces están pidiendo un cambio de verdad, y que se tiene que llevar a cabo de la mano de Vox".

La portavoz parlamentaria ha defendido la importancia de la prioridad nacional a la hora de articular las políticas públicas, rechazando asimismo "todas las políticas ideológicas", como la memoria democrática, según ha dicho, "que también han derivado en un gasto superfluo en un momento en que los andaluces necesitan más que nunca que los recursos estén en sus propios bolsillos".