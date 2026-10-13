Mínguez (PSOE) critica que se utilice Ceuta para "agarrar unos votos" y como "plató electoral"

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa, en la sede del PSOE, a 14 de septiembre de 226, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha criticado hoy que se utilice Ceuta como "plató electoral" con la crisis migratoria como herramienta para ganar votos, y ha señalado que las soluciones para la ciudad autónoma pasan por la cooperación entre las administraciones.

"Ceuta lo que necesita son soluciones, necesita ayuda, necesita que todas las administraciones vayan en una sola dirección y no utilizar Ceuta para que sea un plató electoral o el inicio de la campaña, ni intentar utilizarla para agarrar unos votos", ha sostenido Mínguez durante una entrevista en UA1 Ràdio, recogida por Europa Press.

Asimismo, la portavoz ha criticado que se haya utilizado la consigna de que "Ceuta es España", pero ha subrayado sentir "un enfado importante" porque, a su juicio, a la hora de apoyar la gestión de la crisis migratoria de los días 30 y 31 de julio, cuando toca "ayudar" a la ciudad autónoma, "a todo el mundo se le cae Ceuta de la bandera".

Además, Mínguez ha defendido que, al igual que ocurrió con la gestión de distintos episodios de crisis como la del covid o la del volcán de La Palma, se verá cómo "con medidas impulsadas por el Gobierno" la población saldrá más "reforzada", y ha mostrado su convencimiento de que ocurrirá lo mismo con Ceuta.

VISITA DE LOS REYES A CEUTA

Mínguez ha afirmado también en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, que la visita de los Reyes a Ceuta entra dentro de la "agenda que ya estaba prevista" y, sobre si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volverá a la ciudad autónoma, ha explicado que dependerá de él y de su agenda.

No obstante, ha recordado que Sánchez visitó Ceuta al inicio de la crisis, al día siguiente de la entrada multitudinaria de inmigrantes, y ha querido poner en valor que todos los ministerios del Gobierno han estado trabajando para resolverla.