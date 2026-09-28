Ministras de Sumar avisan: no validarán el RD Maricarmen si "no está a la altura" y no protege "frente a buitres"

Archivo - La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego (i) y la ministra de Sanidad, Mónica García (d), durante un desayuno informativo de Europa Press en el NH Collection Eurobuilding, a 9 de octubre de 2025 en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, y la de Juventud e Infancia, Sira Rego, han desvelado hoy que el Gobierno del que forman parte aún está lejos de tener un Real Decreto Maricarmen y han avisado de que ya no valen "meidas tintas ni parches".

Esta última, además, ha advertido, en Blue Sky, que no van a permitir que se diluyan las medidas que exige la calle, "ni a validar un texto que no esté a la altura".

Tras señalar que "el acuerdo sobre el Real Decreto de Vivienda sigue lejos", ha reclamado que el martes vaya al Consejo de Ministros "un decreto Maricarmen que proteja a la gente frente a los buitres. Sí o sí".

Mónica García, por su parte, se ha pronunciado a través de una entrada en su cuenta de la Red X, tras la presión que está sufriendo el Gobierno con la acampada que se ha instalado en la Puerta del Sol, tras la manifestación del pasado sábado, para reclamar medidas para facilitar el acceso a la vivienda y prohibir los desahucios.

"Aún estamos lejos de tener un Real Decreto Maricarmen que satisfaga lo que necesita la gente de nuestro país y podamos aprobar en el Consejo de Ministros", ha advertido la ministra y líder de Más Madrid.

Dicho esto, ha respaldado la reivindicación de los manifestantes de "prohibir desahucios en población vulnerable, poner coto al alquiler de temporada, regular el alquiler de habitaciones, expulsar a los fondos buitre" de las casas y "la prórroga de alquileres con renovación automática". Estas medidas, ha añadido, son el "punto de partida irrenunciable".

"Ya no valen ni medias tintas ni parches. O se está con la especulación o se está con las familias", ha remachado la ministra.