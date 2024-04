El ministro Torres apuesta porque vayan todos los presidentes de CCAA a la comisión del Senado sobre el caso Koldo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y expresidente canario, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este martes que acudirá a la comisión de investigación del Senado sobre las ramificaciones del 'caso Koldo' a "responder todas las preguntas" sobre esta trama, aunque cree que deberían comparecer todos los presidentes que estaban al frente de Gobiernos autonómicos durante el primer estado de alarma por el Covid-19.

Así se ha pronunciado Torres en declaraciones a los periodistas después de que el PP y otros grupos, como ERC y Bildu, le hayan citado a comparecer en la comisión de investigación del Senado sobre las ramificaciones del 'caso Koldo'.

En este contexto, Torres ha asegurado que responderá todas las preguntas de los grupos, aunque ha insistido en que "sería bueno" que compareciesen todos los presidentes autonómicos que tuvieron competencias en los meses de marzo, abril y mayo del año 2020, lo más duro de la pandemia del Covid-19.

"Sin embargo, el PP no apoya que eso se haga en el Congreso, se ha abstenido, y en el Senado, con su rodillo de mayoría absoluta, no quiere que comparezcan sus presidentes autonómicos. Por tanto, queda claro que no somos nosotros los socialistas los que ocultamos algo, queremos, lógicamente, ir. Fuimos el primer partido que dijo que había que hacer una comisión de investigación, y lamento que el PP no haga lo propio", ha sostenido el expresidente canario.