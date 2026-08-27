El ministro Torres condena los ataques a migrantes en Ceuta y pide a PP y Vox que se sumen a la "no violencia"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparece ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en el Congreso de los Diputados, a 27 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y 'mando único' del Gobierno en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha condenado desde el Congreso los ataques a ciudadanos musulmanes de la ciudad autónoma, a los migrantes, a voluntarios de Cruz Roja o a periodistas y políticos, instando a PP y Vox a proclamar un "mensaje claro de no a la violencia", aunque en su exposición inicial no ha mencionado la agresión a cuatro militares en el barrio de Benzú.

Así se ha pronunciado el ministro Torres durante su intervención en la Comisión Mixta (Congreso y Senado) de Seguridad Nacional, donde ha comparecido a petición propia después de haber asumido el mando único del Gobierno casi un mes después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

Torres ha realizado una primera intervención en la que ha enumerado las actuaciones del Gobierno durante este mes, defendiendo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez realizó diferentes acciones que permitieron el retorno de gran parte de los migrantes a Marruecos.

Después de reunirse este miércoles con el presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha agradecido al mandatario haberse sumado al mensaje de la "no violencia", condenando los diferentes ataques producidos en los últimos días.