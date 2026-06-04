El ministro Torres, sobre si el PSOE se querellará contra Leire Díez: "Se actuará con toda la contundencia"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios de comunicación antes de presidir el acto de declaración de los destacamentos penales de la línea Madrid-Burgos como Lugar de Memoria, en Bustarviejo. - ALEJANDRO MARTINEZ VELEZ | EUROPA PRESS

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha recordado que la decisión sobre querellarse contra la exmilitante socialista Leire Díez recae en la dirección del PSOE, aunque ha garantizado que "se actuará con toda la contundencia" cuando "todo esto se quede demostrado".

Así se ha pronunciado Ángel Víctor Torres en declaraciones a los periodistas antes de presidir el acto de declaración de los destacamentos penales de la línea Madrid-Burgos como Lugar de Memoria, en Bustarviejo (Madrid).

Y es que el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, insistió este miércoles en que el PSOE se debería querellar contra Leire Díez "y con todos los que están manchando" el nombre de los socialistas.

Ante esto, Torres ha recordado que es una decisión que corresponde a Ferraz, que ya se pronunció este miércoles "de manera clara" que hubo personas que pudieron utilizar el nombre de los socialistas "de manera absolutamente fraudulenta".

En cualquier caso, el ministro ha vuelto a espetar a Page que existen foros internos para expresar sus peticiones, como es el Comité Federal que se celebrará a finales de junio.

"Aquellos que nos avergüencen, que hayan tenido representación pública utilizando nuestras siglas y no merecieron jamás tenerla, que si han actuado al margen de la ley, la ley sea absolutamente dura porque esta es una organización de millones de votantes y de cargos públicos que se dejan la piel", ha añadido Torres.

APOYO A LAS INVESTIGACIONES

Asimismo, Torres ha dicho que respeta las investigaciones que están en manos de los juzgados, trasladando el "apoyo absoluto" del PSOE a estas diligencias.

Eso sí, ha cargado contra el PP por pedir elecciones y dictar sentencias "ante situaciones embrionarias" cuando, según ha dicho, fue condenado por la Audiencia Nacional por el caso Gürtel y no adelantó comicios.

También ha refrendado las explicaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre las alusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la directora del Instituto Armado.

"Por tanto, confianza absoluta en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que las investigaciones lleguen hasta el final con la presunción de inocencia de cualquier persona", ha sentenciado el también líder de los socialistas canarios.