Los ministros empiezan a cancelar sus agendas de este miércoles por el accidente ferroviario en Toledo

Sigue en directo la última hora del accidente de tren en Urda (Toledo)

Rueda posterior al Consejo de Ministros con la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, Milagros Tolón e Isabel Rodríguez
Rueda posterior al Consejo de Ministros con la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, Milagros Tolón e Isabel Rodríguez - FERNANDO SÁNCHEZ - EUROPA PRESS
Europa Press Nacional
Actualizado: miércoles, 28 octubre 2026 10:50
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MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha comenzado a cancelar su agenda prevista para este miércoles 28 de octubre tras el accidente ferroviario entre dos trenes de alta velocidad en la estación de Urda (Toledo).

Los ministros ya han empezado a cancelar los actos que tenían previstos para este día, según han confirmado a Europa Press fuentes de Moncloa.

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