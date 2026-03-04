Los ministros de Sumar cierran filas con Sánchez y acusan al PP de situarse junto a Trump pese a sus amenazas a España

Archivo - (I-D) El ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la ministra de Sanidad, Mónica García; la vicepresidenta segunda y mnistra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, dura - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los ministros y dirigentes de Sumar han respaldado el mensaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al enarbolar el 'No a la guerra' ante el conflicto en Irán y han cargado contra la posición del PP y Vox, a los que acusan de situarse junto al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, pese a sus amenazas de cortar lazos comerciales.

Desde el socio minoritario insisten en la necesidad de desplegar medidas de protección social y en el caso del Ministerio de Trabajo ya ha apuntado que convocará a los agentes sociales para evaluar la respuesta a los efectos socioeconómicos.

Así, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha reivindicado que España se mantiene firme en sus "principios y convicciones" y que es un "orgullo" que el Gobierno mantenga una voz "digna y soberana" ante la guerra en Irán.

Antes de participar en una jornada sobre feminismo, ha respondido a los que acusan al Ejecutivo de estar solo en su rechazo a este conflicto y ha sostenido que es "al revés", porque expresan la opinión de muchísimas personas que, con independencia de su ideología, no quieren que se comercialice con su "soberanía". Es más, cree que más países defenderán la posición de España porque son la "vanguardia" ética.

LA DERECHA "CORRE A PONERSE DEL LADO DE QUIEN AMENAZA A ESPAÑA"

"Aborrecemos la guerra", ha apostillado tras la intervención de Sánchez, incidiendo en que ya están trabajando en medidas "paliativas" ante los posibles efectos adversos de esta guerra y no ceder a los "cantos de sirena" que quieren un mundo "dominado por la violencia, por la agresión y el imperialismo".

Bustinduy se ha mostrado crítico con la posición de PP y Vox, dado que mientras el Gobierno antepone el bienestar ante cualquier "amenaza o bravuconada que venga desde fuera", es "incomprensible" en su opinión que la derecha y ultraderecha "corran a ponerse del lado de quien amenaza a España". "Mucha banderita, mucha exaltación del patriotismo, pero a la hora de la verdad anteponen servir intereses extranjeros", ha zanjado.

SIRA REGO: EL GOBIERNO ESTÁ EN "EL LADO CORRECTO DE LA HISTORIA"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también ha proclamado junto a Bustinduy el lema del 'No a la guerra' ilustra el compromiso pacifista que históricamente ha movilizado a la población española, que recha ala "barbarie".

Por tanto, ha defendido que el Gobierno se ha situado en el "lado correcto de la historia" y ha dejado claro su oposición a "cualquier injerencia y chantaje". "Somos un país que defiende la paz, el Estado social y que pone a la gente por delante", ha apostillado.

"SI GOBERNARA EL PP ESTARÍAMOS EN UN RANCHO JUNTO A TRUMP"

Mientras, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha exclamado también que son el Gobierno del "no a la guerra", de la "responsabilidad" y que "planta cara" a la inestabilidad internacional.

"Que a nadie le quepa duda que si estuviera gobernando el PP estaría poniéndonos los pies encima de la mesa de algún rancho de Texas y estaría poniéndonos los pies encima de la mesa junto con el señor Trump o con el señor Netanyahu", ha lanzado en el foro Hospiten 'Profesiones Sanitarias: Presente y futuro de la profesión enfermera en España', organizado con Europa Press.

DÍAZ CONVOCA A LOS AGENTES SOCIALES

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado a los agentes sociales para tomar medidas con carácter inmediato y estar "preparados" ante los efectos de este conflicto.

También ha condenado los ataques "ilegales" de Estados Unidos e Israel en Irán y la afirmación de Donald Trump de que España es un aliado "terrible" y de que ha dado orden de cortar el comercio con España.

"Las palabras importan, importan mucho. Y cuando decimos que (España) es un país soberano es que tenemos la legitimidad para decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestras políticas y sobre nuestros derechos. Por tanto, no aceptamos chantajes ni elecciones de nadie", ha expuesto Díaz, que ha recalcado que España es un país "soberano y de paz".

Por otro lado y desde los micrófonos de la Cadena Ser, el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha ensalzado la posición del Gobierno y se ha preguntado si el PP y Vox van a ser "fieles al sentir mayoritario del pueblo español". "Que explique Feijóo si está con los agresores y los que pisotean el derecho internacional", ha retado al líder popular.

A su vez, el coordinador federal de IU , Antonio Maíllo, ha expresado su respaldo a la respuesta del presidente del Gobierno y ha advertido de que "estamos en una situación de abismo como nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial".

El portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha compartido la posición de Sánchez y ha señalado que es el momento de estar "orgullosos del no a la guerra, orgullosos de defender los valores europeos y no entrar en una guerra ilegal que vulnera el derecho internacional".

No obstante, ha urgido al Ejecutivo a desplegar un nuevo escudo social similar al desplegado en Ucrania, pues "aunque España no forme parte de esta guerra ilegal, habrá consecuencias económicas muy graves".