Ministros de Sumar condenan los ataques a Irán y alertan de un "mundo en llamas" que "pone en riesgo la paz mundial"

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Sumar Mónica García (Sanidad), Pablo Bustinduy (Derechos Sociales) y Sira Rego (Juventud e Infancia) han condenado este lunes los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, han alertado de un "mundo en llamas" en el que "se está poniendo en juego la paz y el orden mundial", y han llamado a la "desescalada", a la diplomacia y al "cumplimiento del derecho internacional y de los derechos humanos".

En concreto, Mónica García ha asegurado que la situación internacional es "altamente preocupante" tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que los ha condenado "explícitamente" porque "ponen en juego el orden y la paz mundial", y considera que el Gobierno español estará "a la altura de las circunstancias" en este conflicto.

Preguntada en los pasillos del Congreso antes de participar en la jornada 'Regular la publicidad de alimentos no saludables dirigida a la infancia y adolescencia', García ha llamado a la "desescalada" y ha afirmado que las "iniciativas unilaterales" no benefician "en nada a la paz mundial" y "no son el camino para lograr la paz y augurar y vislumbrar un mundo en paz".

LA PAZ MUNDIAL

Respecto al apoyo de Francia, Reino Unido y Alemania a Estados Unidos en sus ataques a Irán, la dirigente de Más Madrid ha remarcado que el Gobierno de España condena estos ataques "sin perder de vista de que en Irán impera la dictadura y la teocracia, lo que no significa que a través de iniciativas unilaterales se rompa esta paz mundial".

"Creo que tenemos que llamar a la desescalada, y como gobierno ya lo hemos hecho, llamar como siempre al atemperamiento", ha afirmado García, que no ha querido reaccionar a la posibilidad de que se pueden estar usando bases de EE.UU. en España para esta operación.

A su juicio, "se están poniendo en riesgo las leyes internacionales, la justicia internacional, los consensos internacionales con los que nos hemos basado desde hace mucho tiempo". No obstante, se ha mostrado convencida de que el Ejecutivo español, "como ha hecho siempre, va a estar a la altura de las circunstancias".

BUSTINDUY: "ULTRAJE CONSTANTE DEL DERECHO INSTITUCIONAL"

A continuación, durante su participación en la jornada, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, también perteneciente al espacio de Sumar, ha advertido de que en la actualidad se vive en "un mundo en llamas" debido al "vaciado del orden multilateral y el ultraje constante permanente del derecho internacional", y ha señalado que cada agresión "engendra la siguiente" y cada "injusticia da lugar a una nueva masacre".

Bustinduy ha reconocido que "hay momentos en los que cuesta cambiar el chip" y que pareciera que se debiera asumir "como una nueva normalidad" un mundo hecho "a la imagen y semejanza de la élite que se está apoderando de él", donde "no exista ninguna norma, ningún principio". "Pero el precio siempre lo pagan los mismos, siempre lo pagan las millones de vidas destrozadas, las sociedades que temen por su futuro", ha indicado.

En este contexto, el ministro ha señalado que hablar de cuestiones como garantizar el derecho a la alimentación para todos los niños españoles "también es un gesto político reaccionar ante esta deriva que está siguiendo el mundo entre aventuras imperiales y el vaciado del orden multilateral".

"Aquí y en este país nos enorgullecemos no sólo de ser una excepción a esa deriva que está siguiendo el mundo, sino que queremos profundizar y avanzar más. Y este asunto del que estaban hablando es un ejemplo perfecto de esa diferencia de prioridades, ya que afecta a los derechos fundamentales de la infancia y de la juventud de este país y es una cuestión de salud", ha apuntado.

REGO VE EL PELIGRO EN EL "ESTADO GENOCIDA" DE ISRAEL

Sobre la situación en Oriente Próximo también se ha pronunciado luego la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien considera que uno de los principales "riesgos" para esa zona y todo el mundo es "el estado genocida de Israel" y ha considerado que "lo que toca en este momento es llamar a la desescalada y a la exigencia del cumplimiento del derecho internacional y de los derechos humanos y, desde luego, no a la ley del más fuerte".

Preguntada durante la presentación del 'Buzón de las personas becarias' por el papel de Europa en esta nueva guerra, Rego ha señalado que "lo importante es cómo se sitúe" España y ha querido "volver a incidir en la condena absoluta a los ataques".

"Estamos viendo que Israel es el único país patrocinado por Estados Unidos que está bombardeando varios países de la zona sistemáticamente desde hace un tiempo. De la mano de Israel tenemos un genocidio sobre la población palestina, una atrocidad que seguimos viviendo todavía en la actualidad. Estamos hablando de un estado genocida que tiene prisioneros palestinos que están siendo torturados en las cárceles israelíes", ha añadido.

Por ello, la política de IU ha apelado a la diplomacia ante "una agresión que tiene consecuencias impredecibles", y ha defendido la "sensatez" para "exigir el cumplimiento del derecho internacional".