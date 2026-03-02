IU exige más firmeza al Gobierno tras la ofensiva en Irán: romper relaciones con Israel y salir de la OTAN

Archivo - La secretaria de Organización de IU, Eva García Sempere, interviene en una rueda de prensa telemática para valorar la actualidad política. - IU - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) ha reclamado al Gobierno más firmeza ante el ataque de Israel y Estados Unidos (EEUU) a Irán, al demandar de nuevo la ruptura de relaciones con el país hebreo y la salida del la OTAN, organización que considera un "peligro" para la seguridad y al servicio de políticas "genocidas".

La secretaria de Organización de la formación, Eva García Sempere, ha indicado que van a pedir explicaciones sobre si la base norteamericana en Rota (Cádiz) ha tenido algún papel en el despliegue de esta operación militar, que ha tildado de "nuevo ejemplo" de lo que EEUU entiende como política exterior y que consiste en "extender la guerra" y "asesinar impunemente a quien pueda".

Durante su comparecencia ha criticado esta intervención militar como "guerra preventiva" bajo la "excusa" de una supuesta amenaza internacional de Irán y que los mandatarios norteamericanos y hebreos, Donald Trump y Netanyahu, vuelven a cometer un "grave delito de agresión y violación" de la soberanía nacional "sin caretas".

PELIGRO DE ESCALDA BÉLICA

Tras la "esperable" respuesta militar del Gobierno iraní, IU ha reconocido su preocupación ante el peligro de "escalda bélica" en una región como Oriente Medio, ya de por si muy tensa e inestable.

García Sempere ha argumentado que es el momento de exigir al Gobierno y a la Unión Europea que ponga en marca de forma urgente todo los esfuerzos diplomáticos para aplicar el conflicto y una respuesta firme ante EEUU e Israel, dado que "no se puede aceptar que dos gobiernos genocidas entierren el derecho internacional y la carta de Naciones Unidas".

De esta forma, la dirigente de IU ha exigido la ruptura de relaciones con Israel y que se suprima también el acuerdo de colaboración preferente entre el país hebreo y la UE.

También ha vuelto a poner de manifiesto su "firme" petición de que España salga de la Alianza Atlántica y la "retirada" de las bases militares norteamericanas de Rota y Morón.

"La presencia de las bases de la OTAN en nuestro país es un peligro, en primer lugar, para la propia seguridad de nuestro país y es un peligro para la soberanía nacional", ha enfatizado García Sempere.