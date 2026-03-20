Ministros de Sumar reivindican su presión al PSOE para incluir control de márgenes empresariales en el plan anticrisis

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, posa con su cartera, en un acto en la sede ministerial, a 21 de noviembre de 2023, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Sumar han reivindicado su presión al Gobierno para incluir en el plan anticrisis, aprobado este viernes en el Consejo Extraordinario, la prórroga de alquileres y control de los márgenes empresariales.

"Hemos conseguido ampliar el escudo social controlando los márgenes empresariales, prorrogando los alquileres y ampliando la protección a los trabajadores y trabajadoras. La guerra ilegal de Trump nos encontrará protegiendo a nuestra gente", ha afirmado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la red social 'Bluesky'.

Bustinduy ha desgranado también que se ha aprobado una prórroga de dos años de los contratos de alquiler y un mecanismo para evitar márgenes injustificados para las grandes empresas, dos de las reivindicaciones de Sumar.

"Son dos conquistas importantísimas para la mayoría social de nuestro país", ha trasladado también tras la tensión vivida tras el retraso en la celebración del Consejo de Ministros, debido a las discrepancias por las medidas a incluir, y la negociación 'in extremis' para conseguir un acuerdo.

"PARA ESTO ESTAMOS EN EL GOBIERNO"

La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha pronunciando a través de 'X' para defender que han conseguido un acuerdo en el Consejo para "ampliar el escudo social incorporando la prórroga de los alquileres y el control a los márgenes empresariales".

"Además de las ayudas para paliar los efectos de la guerra injusta e inmoral, entra en vigor desde ya la protección a los inquilinos y el bloqueo a la especulación con los márgenes de precios", ha apostillado.

Asimismo, la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha subrayado que la "ciudadanía no puede pagar el precio de la guerra ilegal de Trump" y por ello han conseguido "un acuerdo para evitar precios abusivos de las empresas y para prorrogar los contratos de alquiler". "Un Gobierno que protege a la gente. Esa es la única opción", ha proclamado.

Por su parte, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha desgranado que han cumplido lo que plantearon y ahora habrá un "un escudo para las gentes de este país: prórroga de alquileres y control de márgenes empresariales". "Para esto estamos en el Gobierno", ha reiterado también la parlamentaria.