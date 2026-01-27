Minuto de silencio en el Congreso por los 46 fallecidos en los últimos accidentes ferroviarios

Archivo - Minuto de silencio en el Congreso - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha guardado este martes un minuto de silencio en memoria de las 46 personas fallecidas en los últimos accidentes ferroviarios ocurridos en España, así como de la última víctima mortal por violencia machista.

Antes de iniciar la sesión plenaria extraordinaria de este martes, que debatirá y votará la convalidación de dos reales decretos del Gobierno, la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, ha comenzado pidiendo a sus señorías guardar un minuto de silencio.

Lo ha reclamado en memoria de los 45 fallecidos en el accidente de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero y también por el maquinista que perdió la vida dos días después en otro siniestro ferroviario en Gelida (Barcelona).

Y, como viene siendo habitual desde que ocupa la Presidencia del Congreso, Armengol ha extendido este minuto de silencio también en memoria de la última mujer asesinada por violencia machista.