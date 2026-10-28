Los minutos de silencio en honor a las víctimas se repiten en las principales ciudades españolas

Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Toledo con motivo del accidente ferroviario en Urda. - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes políticos e institucionales han guardado un minuto de silencio a las puertas de los principales ayuntamientos en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo), donde han perdido la vida al menos 68 personas y han resultado heridas 107.

Han secundado así la iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha convocado a las instituciones a las 20.00 horas para rendir homenaje a los afectados por el siniestro.

Los actos más destacados se han llevado a cabo en las ciudades de Castilla-La Mancha. En Toledo, provincia donde se ha producido el accidente, el presidente regional, Emiliano García-Page; el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez; y las ministras de Educación y Vivienda, Milagros Tolón e Isabel Rodríguez, han mostrado su apoyo a los afectados. Las muestras de dolor se han repetido a la misma hora en Albacete, Cuenca o Talavera de la Reina.

También se ha celebrado un minuto de silencio en la plaza de Cibeles de Madrid, donde representantes de todo el arco político --como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; o la socialista Reyes Maroto-- han secundado el llamamiento por las víctimas del choque mortal entre trenes.

También se han congregado en Sevilla diversas autoridades andaluzas, que han elegido como punto de encuentro el Palacio de San Telmo. Han estado presentes representantes como el presidente de la Junta, Juanma Moreno; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y el vicepresidente del PSOE en el Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; o el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo.

Asimismo, ante las puertas de los ayuntamientos de Castilla y León han rendido un sentido homenaje políticos como el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha insistido desde Salamanca en su mensaje "de pésame, de solidaridad, de recuperación, de reconocimiento" y ha pedido "que se esclarezcan las causas lo antes posible".

En Valladolid ha habido otro minuto de silencio en el que ha participado el líder de Vox, Santiago Abascal, que minutos antes intervenía en un acto de precampaña. Lo ha hecho, no obstante, separado de la corporación local.

CONCENTRACIONES EN VALENCIA, ZARAGOZA O CÁCERES

También se han congregado a las 20.00 horas ante el Ayuntamiento de la capital del Turia, donde la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha afirmado que el sistema ferroviario español "requiere una auditoría completa de la seguridad de los ciudadanos", al tiempo que ha exigido "respuestas veraces, transparentes y honestas a lo que ha pasado hoy".

Por su parte, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha participado en Finestrat (Alicante) en el minuto de silencio, "un gesto de recuerdo, respeto y solidaridad con las víctimas de esta terrible tragedia y sus familias", según ha manifestado en un mensaje en sus redes sociales.

La capital aragonesa ha reunido en la plaza del Pilar a autoridades como el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, o la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Tras guardar silencio, Azcón ha destacado "el sentimiento trágico y de solidaridad de Aragón con quien ha perdido a sus familiares, a sus amigos, a sus seres queridos".

Mientras tanto, durante la concentración convocada en Cáceres, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha considerado que "hoy es un día terrible para España" y ha pedido "transparencia y responsabilidad".

En total, han sido unas 300 personas las que han acudido en la tarde al minuto de silencio en Cáceres en recuerdo a las víctimas de este accidente, entre ellos el vicepresidente de la Junta, Óscar Fernández Calle; el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García; y otros consejeros autonómicos.

EL RECUERDO DE ANGROIS MARCA LOS HOMENAJES GALLEGOS

Por su parte, ayuntamientos de toda Galicia se han sumado a la convocatoria en solidaridad y apoyo con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la localidad toledana, con el recuerdo presente del siniestro del Alvia en 2013 en Angrois, en Santiago, en el que perdieron la vida 80 pasajeros. "Nadie más que Santiago puede entender hoy el sentimiento", ha asegurado la regidora de la capital gallega, Goretti Sanmartín.

Asimismo, para este jueves también está previsto que Galicia acoja diferentes minutos de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario. Entre otros, a las 12.00 horas tendrá lugar un homenaje en el Parlamento, en la sede de la Xunta en San Caetano y en la Delegación del Gobierno en A Coruña. Además, en las estaciones de tren se guardarán cinco minutos de silencio, convocados por el comité de empresa de Renfe.

Los Ayuntamientos vascos han llevado a cabo una concentración en honor a las personas allegadas y todo el pueblo de Castilla-La Mancha, atendiendo así al llamamiento realizado por la Asociación de Municipios Vascos, Eudel. Así ha ocurrido en San Sebastián, Bilbao o Vitoria, con la presencia de representantes institucionales y de la sociedad civil, así como de ciudadanos anónimos que han querido trasladar su solidaridad.