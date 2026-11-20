El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (i), y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (d), se saludan junto a la presidenta de la Academia de Televisi - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

En el Gobierno aceptan las críticas recibidas tras el debate 'cara a cara' entre el presidente, Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero se muestran convencidos de que el socialista fue eficaz en su estrategia y convenció a muchos votantes moderados e indecisos, situados en el centro ideológico.

En Moncloa son conscientes de que muchos militantes socialistas querían ver a un Sánchez más incisivo que plantase cara a Feijóo y respondiese a sus ataques, pero consideran que a ese votante ya lo tienen convencido y no les va a dejar de apoyar. El debate era la ocasión de dirigirse a otro segmento formado por indecisos, moderados e incluso votantes de centro que estaban pensando elegir la papeleta del PP.

"Los míos querían rock and roll" señalan en el equipo de Sánchez asumiendo que muchos en el PSOE esperaban una imagen más reconocible de su líder --que se ha mostrado muy enérgico durante toda la campaña, pero en el 'cara a cara' bajó el tono y evitó el choque con Feijóo--. No obstante, aseguran estar satisfechos con el resultado, a pesar de que la opinión generalizada es que Feijóo salió mejor parado.

El debate era un formato con una audiencia masiva y transversal --distinto a los mítines y las entrevistas que se dirigen a un público más acotado ideológicamente--, un espacio "serio" de campaña que requería un tono "presidencial" y no un "espectáculo" como dicen, lo afrontó Feijóo.

FEIJÓO EMBARRÓ "PARA UNA PIARA"

En frente se encontraron a un Feijóo que hizo una primera intervención "inadmisible", en la que recogió las palabras del líder de Junts, Carles Puigdemont, dibujando a Sánchez como un "amoral" y una persona de "ambición desmedida".

A partir de ese momento Feijóo "embarró" el terreno de juego y lo dejó preparado para "una piara". "Si no eres cerdo no sabes jugar", lanza una integrante del Consejo de Ministros contra Feijóo que fue "a matar" mientras Sánchez se presentó con "propuestas".

EVITAR LA "TRAMPA" DE 2023

Al jefe del Ejecutivo no le interesaba entrar en el cuerpo a cuerpo y quería evitar a toda costa el "intercambio de zascas" para evitar caer en el error que cometieron en el debate de hace cuatro años. En 2023 cayeron en la "trampa" de intentar explicar "las mentiras" que lanzaba Feijóo y esta vez querían evitar ese marco.

La idea con la que trabajaban en el equipo de Sánchez es que a la audiencia no le gusta el candidato "faltón", el que interrumpe ni tampoco el que ataca y por eso trató de mostrarse más moderado.

Por eso, piensan que fueron capaces de hacer ver a los espectadores que Feijóo no está preparado y "no está a la altura" para ser presidente del Gobierno y consideran que el candidato del PP no logró convencer a votantes de fuera del bloque de la derecha. Como mucho, conceden, atrajo al PP a votantes de Vox.