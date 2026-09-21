Moncloa condena que Peinado envíe a juicio a Begoña Gómez y espera que el jurado popular sea "ecuánime"

Archivo - El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (3i) y su esposa Begoña Gómez (3d) durante la clausura del 41º Congreso Federal del PSOE en el Palacio de Congresos y Exposiciones. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha "condenado" la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio por varios delitos a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que consideran "injusta", "arbitraria" y parte de una "persecución" y espera que el jurado popular encargado de tomar la decisión, impartirá justicia.

Para el Ejecutivo durante la instrucción del caso ha quedado "clara y demostrada" su inocencia y por tanto se muestran convencidos de que también quedará probada durante el juicio. "Mantenemos nuestra plena confianza en que el jurado será ecuánime e impartirá justicia", señalan fuentes de Moncloa.

En la misma línea reprochan que Peinado ha llevado a cabo "una instrucción arbitraria e injusta que solo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez" por el único motivo, dicen, de ser la mujer de Sánchez.

Además ven "intolerable" que se notifique este auto judicial "una vez más" coincidiendo con un viaje internacional del jefe del Ejecutivo, que se encuentra rumbo a Nueva York para participar desde este lunes por la noche en la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Las citadas fuentes reprochan también que se haga pública esta decisión antes de ser notificada a las partes y ven "incuestionables la intención política, el acoso y la deshumanización" que ,dicen, ha marcado esta investigación.

MORANT DUDA DE LA IMPARCIALIDAD DEL JURADO POPULAR

De su lado, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha puesto en cuestión la imparcialidad del jurado popular encargado de juzgar a Begoña Gómez, debido a la exposición mediática del caso.

"Se le está pidiendo a los ciudadanos que vayan a juzgar una causa que llevamos dos años hablando de ella en todas las televisiones y en prácticamente todas las sesiones del Congreso de los Diputados", ha reprochado en una entrevista en el programa 'Mañaneros 360' de TVE.

"¿De verdad creemos que ese jurado va a ir sin ningún prejuicio?", ha dicho la ministra que considera que el juez Peinado decidió que se llevara a cabo esta modalidad de juicio "no para buscar Justicia sino para hacer una causa política" contra Gómez, cuyo "único pecado", dice, es ser la mujer de Sánchez.

En un tono muy duro contra el juez, sostiene que esta es la "solución final" firmada por el juez "a las puertas de su jubilación" y su aportación al "quien pueda hacer que haga" pronunciado por el expresidente del Gobierno José María Aznar.