Moncloa ve con "preocupación" la "creciente frecuencia" de las filtraciones y recuerda que la intimidad es innegociable

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta miércoles en el Congreso de los Diputados
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta miércoles en el Congreso de los Diputados - Gustavo Valiente - Europa Press
Europa Press Nacional
Publicado: miércoles, 24 junio 2026 22:14
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MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha expresado su "preocupación" por la "creciente frecuencia con que se producen filtraciones de información en el seno de causas judiciales en curso", en referencia a los chats privados entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, que se han publicado este miércoles.

"Se trata de información que no guarda relación con el objeto de las investigaciones y que vulnera la privacidad y los derechos de las personas afectadas", insisten fuentes del Gobierno sobre los mensajes intervenidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) dentro de la investigación al expresidente en el marco del 'caso Plus Ultra'.

En este sentido critican que la intimidad y la privacidad de los ciudadanos son "derechos fundamentales" que "no son negociables" y recuerdan que hay una "obligación" de proteger su "núcleo esencial".

"Este respeto a los derechos fundamentales debería ser también considerado prioritario por las partes representadas en un procedimiento judicial", reiteran.

Ante las filtraciones, el Gobierno asevera que seguirá trabajando para "garantizar y defender el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de todas las personas".

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