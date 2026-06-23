Monica García critica que Aldama evite la cárcel y advierte de un "efecto llamada" para los corruptores

Mónica García, Ministra de Sanidad, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 / Europa Press

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado este martes que el empresario Víctor de Aldama haya evitado su ingreso en prisión tras colaborar con la Justicia en el 'caso mascarillas' y ha advertido de que esta situación puede generar un "efecto llamada" para futuros corruptores.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en el Senado después de que el Tribunal Supremo condenara este lunes al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses y a Aldama a cuatro años y medio de cárcel por las irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

No obstante, el Alto Tribunal ha suspendido la ejecución de la pena impuesta al empresario, por lo que evitará su entrada en prisión siempre que no vuelva a delinquir, informe periódicamente sobre su actividad y realice trabajos en beneficio de la comunidad.

Preguntada por esta decisión judicial, García ha reiterado la posición de su formación respecto a los condenados por corrupción y ha defendido que quienes se hayan beneficiado ilícitamente de recursos públicos deben asumir las consecuencias penales de sus actos.

"En el caso de Ábalos y Koldo nosotros hemos dicho siempre que todos los corruptos vayan a la cárcel y que paguen por ser corruptos del dinero público", ha señalado.

Sin embargo, la ministra ha mostrado su sorpresa por la situación de Aldama y ha cuestionado que el empresario condenado pueda eludir el ingreso en prisión gracias a su colaboración con la Justicia.

"Lo que sí que nos extraña es el caso del señor Aldama. Es el empresario corruptor, el que se ha llevado crudo 3,6 millones de euros, y no acabo de entender por qué sale indemne", ha afirmado.

En este sentido, García ha advertido de que la decisión puede trasladar un mensaje equivocado respecto a la lucha contra la corrupción.

"Es un efecto llamada a todos los corruptores para que sigan corrompiendo y para que sigan haciendo de nuestro Estado de Derecho un lodazal", ha concluido.