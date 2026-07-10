Mónica García critica al PP por buscar sacar "rédito político" del incendio en Los Gallardos (Almería)

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación del estudio sobre ‘Cesación tabáquica, un reto sanitario y social’, en el Ministerio de Sanidad, a 19 de junio de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reprochado al PP este viernes que busque sacar "rédito político" del incendio en Los Gallardos (Almería) y ha expresado que la formación que preside Alberto Núñez Feijóo "acostumbra a politizar las tragedias".

"No voy a entrar ahora en si Andalucía ha aumentado o ha disminuido sus efectivos porque no es el día. No es el día de politizar con las tragedias", ha manifestado la ministra en una intervención durante el programa 'Malas Lenguas' de TVE.

Y es que la ministra de Sanidad ha reaccionado así a las declaraciones del secretario general del PP, Miguel Tellado, quién aseguró esta mañana que España "necesitaba mejores públicos" para "prevenir y combatir tragedias" como la del incendio en la localidad almeriense, que ya ha dejado doce fallecidos y al menos 23 personas no localizadas. Además, recalcó que también es "crucial apostar por la colaboración entre Administraciones".

En este sentido, García ha expresado que "cuesta encontrar alguna declaración de Tellado que sea oportuna" y ha mencionado al PP "los recortes, las privatizaciones, y las transferencias que del Gobierno central se le han dado a las comunidades autónomas en los últimos ocho años".

No obstante , la titular de Sanidad ha admitido que España tiene que tener "más servicios públicos" y ha instado a reforzar los sevicios público de prevención de incendios.