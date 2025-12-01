Mónica García llama a Ayuso "dictadorzuela de Chamberí" y le acusa de ser "la única que quiere resucitar a ETA"

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la jornada por el Día Mundial del Sida, en el Ministerio de Sanidad, a 1 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha llamado "dictadorzuela de Chamberí" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y le ha acusado de ser "la única que quiere resucitar a ETA" tras decir este fin de semana que la extinta banda terrorista está preparando "un asalto" al País Vasco y Navarra mientras "sostiene" a Pedro Sánchez en el Gobierno.

"Estamos acostumbrados a desayunar con los delirios de la señora Ayuso y a desayunar con esta dictadorzuela de Chamberí dando lecciones e insultando permanentemente", ha sostenido la política madrileña en una entrevista en 'Al Rojo Vivo' de 'La Sexta', que ha recogido Europa Press, al ser preguntada por unas declaraciones de Ayuso en un acto del PP este domingo.

García ha acusado a Ayuso de ser "la única que quiere resucitar a ETA" en el actual panorama político español, y ha lamentado que "constantemente, día y noche" trate de vincular al Ejecutivo con la banda terrorista. Además, ha responsabilizado a la presidenta madrileña de las "manifestaciones violentas" frente a la sede nacional del PSOE.

"Y luego le echa la culpa a Vox de las manifestaciones violentas. No, señora Ayuso, es usted la que está alentando el odio en este país, es usted la que está alentando la falta de convivencia y esta manera de hacer política que se trata no solamente de desgastar al contrario, sino de insultarle y de lanzar mensajes de odio como el de ayer que son absolutamente falsos", ha proseguido.

La titular de Sanidad ha recordado que Ayuso llamó "hijo de puta" a Pedro Sánchez, y que su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, sostuvo que "mentir no era un delito". Lo que es un delito, en opinión de la ministra, es "instaurar el odio en nuestras calles" y luego no "hacerse cargo de las consecuencias".

Las declaraciones de García tienen lugar después de que Ayuso asegurara este domingo en un acto convocado por el PP contra el Gobierno que ETA está "preparando su asalto al País Vasco y Navarra" mientras "sostiene" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Gobierno de la nación.

"Hay que tener poca vergüenza y poca dignidad para salir todos los días a mentirnos a la cara como si los españoles fueran idiotas", espetó la dirigente madrileña desde el acto celebrado en el Templo de Debod de Madrid, donde valoró que lo peor es que el Ejecutivo se sustenta "sobre la peor trama de corrupción que puede haber", que es "blanquear" a Bildu y hacerle "fundamental".

FEIJÓO "NO TIENE LEGITIMIDAD" PARA HABLAR DE SUMAR

Cuestionada por unas declaraciones realizadas por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el mismo acto contra el Gobierno atacando a Sumar por convertirse en "un juguete" del PSOE "a cambio de puestos" en el Gobierno, García le ha respondido que "no tiene mucha legitimidad" para hablar.

"Lo que le falta al señor Feijóo es centrarse, dejar los cantos de sirenas de la ultraderecha, dejar de insultar, dejar de atacar al Gobierno", ha añadido, indicando que el PP está "ansioso" por "tener un poder" que las urnas no le dieron en las últimas elecciones generales de julio de 2023.

Al hilo, ha reclamado al líder de la oposición que dé "una sola propuesta para este país" para tener "algo de credibilidad", porque mientras tanto "siguen echados al monte" y "les va comiendo terreno al ultraderecha y Vox".

Sobre la entrada en prisión del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, la ministra de Sumar ha animado a que "caiga todo el peso de la ley sobre ellos", a la vez que ha advertido de que el socio minoritario del Gobierno va a ser "absolutamente implacable con la corrupción".

Según ha explicado, seguirán formando parte del Gobierno mientras no se demuestre "con pruebas fidedignas" que algún caso de corrupción afecte al Partido Socialista. "Pero mientras tanto, tampoco le vamos a hacer al juego, ni a las elucubraciones ni a los intentos del PP de intentar tapar su incompetencia, su mala gestión y también su propia corrupción", ha zanjado.