Mónica García Mónica condena los ataques de EE.UU. en Venezuela y los tilda de "injustificables"

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el Ministerio de Sanidad, a 12 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha condenado cualquier ataque militar unilateral que vulnere la soberanía de un país, al considerar que este tipo de acciones son "injustificables" en cualquier contexto, en el marco de los ataques de Estados Unidos en Venezuela en la madrugada de este sábado.

García ha mencionado expresamente los casos de Palestina, Ucrania y Venezuela como ejemplos donde deben respetarse los principios básicos del derecho internacional. "Hay que volver urgentemente al derecho internacional y a un mundo basado en reglas, diálogo y cooperación", ha insistido García en un mensaje publicado en 'X'.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha avanzado que está siguiendo de cerca la situación en Venezuela, de manera coordinada con sus socios de la Unión Europea y los países de la región.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha denunciado una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos contra "territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares" de la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira en lo que ha condenado como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que el Ejército de EEUU "ha capturado" al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su mujer, la primera dama Cilia Flores, que han sido trasladados fuera del país.

El Gobierno venezolano, a través de su vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha admitido que ahora mismo no tiene constancia del paradero del matrimonio y ha exigido a Trump que entregue una prueba de vida de ambos.