Mónica García rechaza hablar de candidatos para generales y dice que "ahora" sus preferencias son la sanidad y Madrid

1064432.1.260.149.20260228115048 Archivo - La ministra de sanidad, Mónica García. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha insistido este sábado en que la nueva coalición de izquierdas lanzada por su formación, Sumar, Izquierda Unida y los Comunes aún no está en la fase de hablar de quien sucederá a la vicepresidenta Yolanda Díaz como candidata en las próximas elecciones generales y, preguntada directamente por si podría ser ella, ha señalado que "ahora" sus "preferencias" y sus "prioridades" son "la sanidad y Madrid".

Así lo ha dicho en un acto organizado por Más Madrid, subrayando que, "a pesar del ruido mediático" y de la "dictadura de lo inmediato", estas informaciones va a afrontar este proceso con "tranquilidad, cuidado y mimo".

"No nos estamos preguntando el quién, por ahora. Nos estamos preguntando el cómo y para qué", ha remarcado, incidiendo en que este espacio a la izquierda del PSOE tienen que actuar con las "fuerzas arraigadas en los territorios" y con el objetivo de que España "avance frente a las fuerzas reaccionarias que están invadiendo Europa y el resto del mundo".

"Estamos construyendo la casa y en último lugar pondremos el tejado", ha resumido. Y al preguntarle si ella podría postularse como cartel electoral, ha hecho hincapié en que "ahora mismo" es una "orgullosa ministra de Sanidad y una orgullosa líder de Más Madrid". "Ahora mis preferencias y mis prioridades son tanto la Sanidad como Madrid", ha enfatizado.

LA ENÉSIMA PATOCHADA DE FEIJÓO

Por otra parte, preguntada sobre el interés del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el regreso a España de Juan Carlos I, García ha criticado lo que considera "la enésima patochada" del presidente de los 'populares'.

En este contexto ha recordado a Feijóo que el rey emérito "no es que no pueda volver a España por su papel en el 23-F" porque en ese caso se habría tenido que ir en 1981, sino que, desde su punto de vista "no puede volver a España por sus casos de corrupción".