Mónica García replica a Trump con un 'No a la guerra' y ubica en el lado "perdedor de la historia" a Feijóo y Abascal

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha replicado al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, que España es "orgullosamente" el país del 'No a la guerra' y ha asegurado, además, que los que se sitúan en el lado "perdedor" de la historia son los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha trasladado en las redes sociales después de que Trump volviera a arremeter contra España, al que ha llamado país "perdedor", acusándole de ser "muy hostil" hacia la OTAN, tras afear que es el único aliado en oponerse a dedicar el 5% de su PIB al gasto en defensa y avisando de represalias.

García ha apuntado que Trump dice que España es "una perdedora" pero ha reivindicado que hace 23 años, con motivo del conflicto bélico de Irak de 2003, el país gritó 'No a la guerra' desde las calles.

"Y hoy se lo decimos desde el Gobierno de España (ante la ofensiva en Irán), que orgullosamente une su voz a todos los pueblos del mundo que quieren paz y prosperidad", ha exclamado para añadir que "son Feijóo, Ayuso y Abascal quienes están en el lado perdedor de la historia" y así lo volverán a demostrar.

Además, la titular de Sanidad ha acompañado su mensaje con un vídeo en el que asegura que "España no está para ser servil a ningún interés extranjero".

PP Y VOX QUIEREN LA "FOTO DE LAS AZORES" PERO CON TRUMP

De hecho, ha rememorado la denominada 'Foto de las Azores' que compartió el expresidente José María Aznar con George W. Bush y Tony Blair, su homólogos entonces en Estados Unidos y Reino Unido, y que supuso meter a España en una "guerra ilegal" que solo trajo "dolor, caos y más terrorismo durante más años".

"Millones de españoles salimos a la calle para decir alto y claro no a la guerra. Hoy España vuelve a salir otra vez en las noticias internacionales, pero esta vez por todo lo contrario. Por defender la legalidad internacional y por ser un referente en ese no a la guerra. Si fuera por Feijóo, Ayuso y Abascal, España volvería otra vez a la foto de los azores, pero esta vez con Trump", ha denunciado García.