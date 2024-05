Mónica García solo espera de la declaración de la pareja de Ayuso el reconocimiento de su delito fiscal

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que solo espera de la declaración de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el reconocimiento de que cometió un delito fiscal.

"Él asumió ese delito fiscal que, por cierto, ha negado la propia presidenta y que estuvo diciendo que esto era solamente una cacería política y un ataque político. Y ahora hoy por lo visto dicen que no, que es un particular que no tiene nada que ver y que el Gobierno de Madrid no tiene nada que ver", ha manifestado a la entrada de un desayuno informativo organizado por Forum Europa de la candidata de Sumar, Estrella Galán.

Precisamente hoy Alberto González Amador comparecerá en calidad de investigado por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil en relación a un supuesto fraude fiscal que le atribuye la Fiscalía de Madrid.

Ante esto, la titular de Sanidad solo espera que se aclare la "situación" del "triángulo amoroso entre un señor, una presidenta y un grupo que se llama aquí el Grupo Quirón", que provoca que "se deteriore la sanidad pública" en la Comunidad de Madrid y del propio Ejecutivo regional. "Lo que ha hecho (Ayuso) es aprovechar una pandemia para enriquecer a sus más allegados, su hermano, su novio, etcétera, etcétera", ha zanjado.