Mónica García ve "maravillosas" las imágenes de la acampada de Sol y recuerda que Sumar registró el segundo RD como Ley

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García. Archivo. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha calificado hoy de "maravillosas" las imágenes de la acampada de sol y ha recordado que el segundo Real Decreto Ley, que prorroga automáticamente los contratos de alquiler de vivienda, lo registró Sumar como una Ley en el Parlamento. Además, ha culpado a la derecha de la situación de la vivienda por no haber apoyado las medidas del Ejecutivo durante los últimos cuatro años.

"Desde Más Madrid lo registramos hace menos de un año porque pensamos que es la medida estructural por la cual se está colando la especulación en la vivienda", ha explicado Mónica García en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, en referencia al contenido del segundo Real Decreto de Vivienda aprobado el martes por el Consejo de Ministros y publicado hoy en el BOE.

Para la ministra de Sanidad, las imágenes de la acampada en la Puerta del Sol, la parecen "maravillosas porque todo esto ha surgido del desahucio de una señora de 87 años". En este sentido, dice que la devuelve la confianza en la sociedad, el hecho de que ésta se movilice en favor de la gente mayor.

Dicho esto, ha culpado a la derecha de la situación actual de la vivienda porque lleva bloqueando "cuatro años" las diferentes iniciativas que ha llevado el Ejecutivo al Congreso.

"Desde que no se pueda especular con los pisos, hasta que se ponga un tope en los precios, hasta que no se puedan comprar por parte de fondos buitre viviendas que son y pertenecen al artículo 47 de la Constitución y que pertenecen a los ciudadanos y a las ciudadanas", ha alegado.

En su opinión, la derecha ha impedido "sistemáticamente" la aprobación de las "medidas sociales" y las "medidas que vienen a hacer que nuestro país avance".

Pero cree que si mañana se aprueban los Reales Decretos, supondrá que 5 millones de personas vivan más tranquilas "porque saben que su casero o los propietarios no les van a poder subir el precio del alquiler" como según ha asegurado la ministra ha venido sucediendo, por ejemplo, en Madrid, "haciendo una sociedad rota".