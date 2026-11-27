La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, durante el acto de cierre de campaña electoral de Podemos, a 27 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez/Europa / Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones generales de este domingo, Irene Montero, ha augurado este viernes que vienen "tiempos muy difíciles" independientemente del resultado electoral del domingo, por el encarecimiento de la vida, la precariedad laboral y el incremento del gasto militar, y ha llamado a la movilización social desde el día siguiente al 29N. "Pase lo que pase, el día 30 tiene que haber millones de personas en las calles", ha proclamado.

Durante el mitin de cierre de campaña de más de dos horas de duración al aire libre en un polideportivo del distrito madrileño de Moratalaz, ante medio millar de personas que portaban banderas republicanas, de los pueblos indígenas y de Palestina, Montero ha advertido de que los problemas que afronta la ciudadanía pueden agravarse si gobierna la derecha, pero ha insistido en la necesidad de movilizarse en cualquier escenario.

La exministra de Igualdad ha denunciado que los precios están "por las nubes", los salarios no dan para vivir y la vivienda está sometida a una dinámica especulativa "insoportable", mientras que las élites europeas están llevando a la población hacia una "economía de guerra" sin que ningún Gobierno, "tampoco el español, les haya plantado cara".

Así, ha acusado al Ejecutivo de comprometer cerca de 30.000 millones de euros en contratos armamentísticos en cuatro semanas y ha alertado de que destinar a las armas el dinero de las pensiones, la sanidad, la educación y la lucha contra las violencias machistas supondrá la destrucción del Estado del Bienestar.

LAS TRES "VERDADES" DE ESTAS ELECCIONES

Montero ha enumerado las que considera las tres grandes verdades de estas elecciones. La primera, que la derecha está "muy fuerte" porque quienes han tenido capacidad para frenar su avance durante estos años "no lo han hecho, ni han combatido los privilegios de los grandes poderes económicos".

La segunda, que el objetivo electoral del PSOE es "comerse a su izquierda" y conseguir muchos escaños con los votos de los progresistas para después no acometer transformaciones. "Pedir el voto útil, el voto útil, el voto útil para luego no hacer nada útil en el Congreso", ha recriminado.

Y la tercera, según ha indicado la candidata de Podemos, es la coincidencia de quienes tienen poder en España en querer frenar las transformaciones durante mucho tiempo y acabar con Podemos como herramienta de participación política de la ciudadanía.

En este sentido, ha citado a empresarios como Florentino Pérez, Juan Roig y Ana Patricia Botín, cuestionando la capacidad de otros dirigentes políticos para acabar con sus privilegios. "Si no se atreven a nombrarles en un debate, ¿cómo narices se van a atrever a quitarles sus privilegios?", ha planteado.

EL 'CALLADITA' DE FEIJÓO

La dirigente morada también ha vuelto a referirse al 'calladita' que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dirigió a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, durante el debate electoral de este jueves, señalando que, independientemente de su intención, refleja "un intento de humillación que han experimentado muchas mujeres".

Montero considera que ese episodio ha permitido aflorar la "furia" y la "rabia" acumuladas por la clase trabajadora, las feministas y las personas LGTBI durante los últimos doce años. "Dicen que hacemos ruido, que molestamos, que calladitas estamos más guapas, y por eso nos rebelamos una vez más", ha manifestado.

Asimismo, la exministra de Igualdad ha reivindicado la trayectoria de Podemos, su defensa del "derecho a decidir" de Cataluña, su apuesta por entrar en el Gobierno de coalición y las medidas impulsadas desde el Ejecutivo, como las leyes feministas, la Ley de Vivienda, el escudo social y el tope al precio de la energía.

"La política o se hace desde el corazón y desde las convicciones o no sirve para transformar", ha enfatizado Montero, quien también ha agradecido el trabajo de la militancia durante la campaña "sin pedir un solo euro a los bancos" y la implicación de los jóvenes, incluidos aquellos que todavía no tienen edad para votar.

BELARRA CARGA CONTRA LA CAMPAÑA DEL "MIEDO" DEL PSOE

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al PSOE de desarrollar una campaña del "miedo" y ha defendido que el voto a su formación es útil tanto si PP y Vox consiguen una mayoría como si Pedro Sánchez logra seguir gobernando. También ha ensalzado el compromiso de Montero con la transformación social. "No la han podido comprar porque no está en venta", ha proclamado.

Belarra ha responsabilizado al Gobierno del auge de la extrema derecha por "no haber resuelto la crisis de la vivienda y el encarecimiento de los alimentos". Asimismo, ha asegurado que, si Feijóo hubiera gobernado con los mismos niveles de incremento del gasto militar, de los precios de la vivienda y con casos de corrupción como los del PSOE, los propios socialistas estarían encabezando las manifestaciones.

Además el 'número dos' de la candidatura por Madrid, Tito Morano, ha reivindicado el voto como una conquista histórica de la clase trabajadora, ha cargado contra el bipartidismo y ha expresado su orgullo por la alianza electoral con ERC.

Finalmente, la eurodiputada Isa Serra ha reivindicado la autonomía política de Podemos respecto al PSOE y ha llamado a votar "con memoria", frente "a la campaña del miedo", recordando que las movilizaciones sociales han permitido conquistar derechos. "Van a venir tiempos complicados, sí, y ahí estaremos", ha asegurado, convencida de que también llegarán "nuevas primaveras".