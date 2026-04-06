Montero defiende sus mensajes de apoyo a Ábalos porque eran "entre compañeros" de partido y están "sacados de contexto"

Archivo - La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 22 de enero de 2025, en Madrid (España).- Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, ha defendido este martes sus mensajes de apoyo al exministro de Transportes imputado, José Luis Ábalos, en los que valoraba muchísimo sus palabras y aseguraba tenerle "en el alma", aseverando que son palabras "entre compañeros" sacadas de contexto y que nada tienen que ver con el Gobierno.

Interpelada en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, por los mensajes publicados este sábado por 'El Mundo', la exministra de Hacienda ha sostenido que "son mensajes cariñosos de un momento en el que para nada se conocía la situación de esta persona".

Sobre ello, ha agregado que cuando envió esos mensajes --en julio de 2022-- en los que trataba de "amigo" a Ábalos y le manda un "besazo", desconocía la investigación que rodeaba al exministro por presuntos amaños en la compra de mascarillas durante la pandemia y ha cuestionado que alguien pueda soportar los mensajes de Whatsapp.

Así, ha desmarcado sus mensajes "cariñosos entre compañeros" del caso de las mascarillas, que juzgará el Tribunal Supremo este martes, y ha insistido en que únicamente "tienen que ver con relaciones personales de compañeros de partido".

LA 'KITCHEN' ES "UN CASO GRAVÍSIMO"

En otro orden de cosas, la también exvicepresidenta primera del Gobierno ha criticado que el PP haya optado por "instrumentalizar las instituciones del Estado, en este caso a la Policía, para destruir pruebas o para fabricarlas contra el adversario político" en el caso 'Kitchen', por el que se acusa al exministro de Interior 'popular' Jorge Fernández Díaz y a otros nueve acusados de presuntos delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad.

En contraposición al caso del PP que juzgará la Audiencia Nacional a partir de esta semana, ha asegurado que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez "ha actuado con absoluta contundencia" y ha colaborado con la justicia respecto a los presuntos casos de corrupción que en los que se acusa tanto a Ábalos como a su exasesor y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.