Montero dice que hablará "con todos", incluidos IU y Sumar, para "concretar" el frente amplio que presentó con Rufián

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, durante el diálogo 'Què s'ha de fer?', a 9 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El diálogo, celebrado en la Universitat Pompeu Fabra, se enmarca en una serie de actos para deb - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha señalado este viernes que ahora toca hablar "con todo el mundo", incluido Izquierda Unida y Sumar, y ha hecho un llamamiento a la "voluntad firme" para "concretar" el frente amplio que presentó con el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián.

En sendas entrevistas en 'TVE', 'La 2Cat' y 'RAC1', recogidas por Europa Press, Montero ha reconocido, que tras el acto con el dirigente independentista, queda "un camino por delante" y ha defendido que se escenificó una "voluntad de hacer equipo" para movilizar con un "objetivo muy claro": que en las próximas elecciones generales haya una "izquierda con capacidad de transformar" en Cataluña y en España.

Cuestionada, en concreto, si hablará con Sumar e IU para impulsar este proyecto de unidad, la dirigente de Podemos ha recalcado que hay que hablar "con todo el mundo". "La relación y las conversaciones siempre existen. Lo que creo es que no hay que adelantar pasos", ha afirmado Montero, que ha abogado por confirmar pactos "cuando las cosas estén acordadas" y sea "cómodo" para todos.

Dicho esto, ha pedido respeto para los partidos y sus cúpulas, al igual que con los sindicatos y movimientos sociales, al tiempo que ha defendido ir con prudencia y no "adelantar los pasos". "Cuando tengamos algo que anunciar, lo podremos decir, pero hay que hablar con todo el mundo", ha insistido.

La también exministra de Igualdad ha reconocido que le "encantaría" presentarse junto a Rufián en unas elecciones generales, si bien ha subrayado que eso se deberá decidir más adelante, y ha recordado que, en el caso de Podemos, a los candidatos siempre los decide "la gente" en un proceso de primarias.

"NO CRIMINALIZAR EL REPARTO DE PODER"

Sobre la candidatura unitaria de Por Andalucía, y las críticas del exvicepresidente Pablo Iglesias, Montero ha vuelto a insistir en que lo prioritario es "sacar" al presidente andaluz Juanma Moreno de la Junta y movilizar al electorado progresista el próximo 17 de mayo.

No obstante, y cuestionada sobre la formación de las listas electorales de cara también al frente amplio que defiende, ha indicado que "el reparto de poder es importante" porque, sin ello, "no se pueden transformar las cosas".

"Criminalizar los repartos de poder no suele ayudar a que los acuerdos salgan bien", ha advertido Montero, quien ha abundado en que "no da igual" quién lidere u ocupe "determinadas posiciones" en la lista pues, a su juicio, "puede llegar a ser determinante" en política para defender medidas sociales, leyes feminista o enfrentarse al "golpismo judicial".