Montero emplaza a las CCAA a rebajar sus pretensiones para acordar la reforma del sistema de financiación autonómica

1030344.1.260.149.20251125163814 Archivo - La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 30 de septiembre de 2025, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha instado este martes a las comunidades autónomas a rebajar sus propuestas de máximos de cara a la negociación de la reforma del sistema de financiación autonómica, al tiempo que ha reafirmado que la intención del Ejecutivo es presentar la iniciativa "a lo largo del primer trimestre de 2026".

Así lo ha trasladado durante el pleno del Senado en respuesta a una pregunta sobre la cuestión formulada por el parlamentario de Compromís Enric Morera, en la que ha señalado la necesidad de hacer "un esfuerzo de consenso" para alcanzar un acuerdo entre el Gobierno central y las administraciones autonómicas.

"No se puede partir cada uno de una situación enrocada de máximos, dictada a veces por los parlamentos autonómicos, pero que imposibilita el que podamos dotarnos de un modelo único. Así que trabajaremos y tendremos tiempo y ocasión de poder discutir todas las variables", ha subrayado.

La ministra ha bosquejado las líneas generales de la propuesta de reforma, que anunció en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), explicando que se trasladará "un modelo para las 15 comunidades autónomas de régimen común" que respetará las "singularidades" de cada uno de los territorios.

De la misma forma, ha manifestado que se incorporarán "mecanismos de bilateralidad", todo ello con el objetivo de garantizar "una mayor equidad" entre las regiones que están mejor y peor financiadas, y que el borrador redundará en el fomento del autogobierno, siempre dentro de la "solidaridad" del Estado autonómico.

"Como dijo el presidente del Gobierno, este modelo no puede detraer recursos a ninguna comunidad autónoma, por tanto, todas tienen que ganar y esto implica que tiene que existir el comportamiento del modelo justo, equitativo con el conjunto del territorio", ha indicado.

Por su parte, el senador de Compromís Enric Morera le ha pedido que no deje pasar la oportunidad de buscar "un modelo de financiación justo" que no perjudique a la Comunitat Valenciana. "Somos más los demócratas, somos una mayoría en el Congreso, una mayoría social que decimos que queremos igualdad y un trato justo", ha zanjado.