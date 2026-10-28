Montero propone prohibir la especulación y expropiar a 'fondos buitre' para hacer frente al problema de vivienda

Rene Montero y Gabriel Rufián, candidatos de Podemos y ERC a las elecciones generales del 29 de noviembre, en 'La Reuvelta' - RTVE

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones del 29N, Irene Montero, ha abogado este martes por prohibir la especulación de inmuebles o expropiar a los 'fondos buitre' como la vía para solucionar el problema del acceso a la vivienda. "Una casa no se puede comprar si es para hacer negocio", ha defendido.

En una entrevista en 'La Revuelta', recogida por Europa Press, tanto Irene Montero como el candidato de ERC, Gabriel Rufián han vuelto a advertir de que la situación de la vivienda es un problema prioritario frente a cualquier otro desafío social.

Para atajarlo, Montero ha apostado bajar los alquileres un 40%, prohibir la especulación y expropiar a los 'fondos buitre' para ofrecer sus propiedades como alquiler social con "precios justos". "Una familia, una casa", ha aseverado la candidata de Podemos.

A estas ha sumado otras propuestas, como la subida del salario mínimo interprofesional a 1.800 euros o la expropiación de empresas estratégicas, apuntando a sectores como la energía o la alimentación. "No puedes ganar dinero con que la gente ponga la calefacción; haz negocio con relojes, haz negocio con vinos", ha apostillado Montero.

Tras recordar que alguna de estas empresas estratégicas fueron privatizadas durante anteriores gobiernos del PSOE o el PP, la dirigente 'morada' ha reivindicado el "voto útil" hacia su partido: "Si algo sabe todo el mundo que nos está viendo es que el PSOE jamás se va a atrever a expropiar o a nacionalizar".

Por su parte, Rufián ha reconocido que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho "cosas bien" gracias a "la presión de partidos de izquierdas", como gravar impuestos a las empresas energéticas y la banca o aplicar el ingreso mínimo vital, pero ha advertido de que ninguna de esas medidas es útil si "la gente sigue viviendo en zulos a precio de palacio".

"Si no tengo nada y tú tienes todo, o sea, hay alguna movida que no funciona", ha añadido, no sin antes recordar las advertencias que lanzó a los socialistas: "La vivienda os va a arrasar".

FALTA DE ACUERDO CON FRENTE AMPLIO POR EL ACUERDO CON EL PSOE

Por otro lado, preguntada por la falta de acuerdo entre Podemos y Frente Amplio, Montero ha asegurado que el pacto con el PSOE para concurrir en una misma lista al Senado es lo que "no permitió" --"fundamentalmente"--que ambos espacios se pusieran de acuerdo.

"Lo hemos intentado y al final pues ha habido una cosa que no nos ha permitido ponernos de acuerdo que es fundamentalmente el pacto con el PSOE, con el que yo no estoy de acuerdo", ha criticado la exministra de Igualdad.

Por ello, ha añadido que "al final los problemas no se solucionan" si en España "todo es PSOE o una izquierda muy parecida al PSOE", y ha incidido en los reproches lanzados a Sumar durante esta legislatura ante "su incapacidad para arrancar algo" a los socialistas.

"Yo quiero que le vaya bien al PSOE pero yo no trabajo para el PSO", ha añadido Rufián, que también ha afirmado que "se intentó" un acuerdo con Frente Amplio pero, al igual que Montero, ha repetido en que "no se trataba" de que "todos" estuvieran "en el PSOE o muy cerquita del PSOE" --en referencia al espacio liderado por Ada Colau y Emilio Delgado--, porque "hay muchísima gente muy progresista" que "no quiere votar al PSOE".

En este sentido, ha apostado por un Gobierno como el actual, liderado por los socialistas y "controlado y sometido por formaciones como Podemos, Esquerra Republicana, Bildu, BNG, Compromis, Frente Amplio o Sumar" porque "han demostrado que es posible".

Sin embargo, el candidato de ERC ha pedido a la ciudadanía que "vote a quien quiera" pero que "vote izquierda" porque "a Frente Amplio le tiene que ir bien", como a "BNG", "Compromís", "Adelante Andalucía" o "Podemos". "Tenemos que intentar sumar", ha defendido Rufián, "porque si no, no da. Y todo el mundo no va a votar al PSOE".

"LOS PARTIDOS NO TIENE QUE SER IGLESIAS"

Sobre si la dirección de Esquerra Republicana rechazó la idea de Rufián de concurrir con otras formaciones de izquierdas, ha reivindicado --"mucho respeto para quien sea-- que los partidos "no tiene que ser iglesias" y tiene que adaptarse "al momento".

Aun así, ha asegurado que su postura respecto a la independencia de Cataluña no ha variado en los últimos años y que votaría "sí" en un hipotético "referéndum de autodeterminación". "Yo soy lo que quiera ser, pero quiero que a todo el mundo le vaya bien, no me parece que sea incompatible, de verdad", ha rematado.