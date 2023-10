El PSOE quiere un "acuerdo de gobernabilidad para cuatro años" y espera cerrarlo "cuanto antes mejor"

SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, ha indicado este jueves que, para su partido, "cuanto antes mejor" que se pueda anunciar un "acuerdo de gobernabilidad para cuatro años" en España con un ejecutivo presidido de nuevo por el líder socialista, Pedro Sánchez.

Así lo ha manifestado María Jesús Montero en una atención a medios antes de clausurar el IV Congreso Iberoamericano de Ingeniería Naval en Sevilla, y a preguntas de los periodistas sobre las negociaciones para posibilitar una investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno tras ser propuesto formalmente como candidato por el rey Felipe VI.

La 'número dos' de la dirección federal del PSOE, que forma parte del equipo negociador que ha conformado su partido para tratar de cerrar un acuerdo con otros partidos que posibilite la investidura de Sánchez, ha comentado que el presidente en funciones, tras recibir "el encargo del Rey, expresó con mucha claridad cuál es la hoja de ruta que emprende el PSOE".

Al respecto, ha confirmado que los socialistas están en este momento "hablando con todos los grupos políticos". "Veníamos haciéndolo anteriormente, pero ahora empiezan las negociaciones como tales", ha apostillado para puntualizar que eso "significa que tenemos que tener el tiempo adecuado para poder llegar al número de diputados que se requieren en la investidura".

"Nosotros no vamos a hacer una investidura 'fake', como hizo el señor (Alberto Núñez) Feijóo, una 'no investidura', sino que la aceptación del encargo" del Rey por parte del presidente del Gobierno en funciones "es justamente para concitar esos votos", según ha enfatizado María Jesús Montero, que ha apuntado que Sánchez no dio "un día concreto" para anunciar un acuerdo, aunque para los socialistas "cuanto antes mejor" el poder anunciarlo.

En esa línea, ha aseverado que "cuanto antes se ponga en marcha el Gobierno de España, mucho mejor para todos", pero ha puntualizado que "eso pasa no sólo por la decisión del Partido Socialista, sino también por el resto de grupos políticos que tienen que públicamente expresar el apoyo a la investidura" de Pedro Sánchez.

NO HABLARÁN "POR TROZOS" SINO CUANDO ESTÉ CERRADO EL ACUERDO

A la pregunta de si cree que Junts, la formación independentista que lidera el expresidente catalán Carles Puigdemont, querrá llevar "hasta el límite" el plazo para suscribir un acuerdo con el PSOE, la vicesecretaria general ha respondido que "habrá que preguntarles a ellos", y ha remarcado que los socialistas "siempre hemos dicho que España no tiene tiempo que perder".

"Ahora Junts, Esquerra (Republicana de Cataluña), PNV, el resto de grupos políticos, tendrán que ver también cuál es su calendario", ha abundado María Jesús Montero antes de agregar que espera "que pronto podamos anunciar el acuerdo en su totalidad", porque, según ha remarcado, los socialistas "no vamos a hablar a trozos de en qué consisten los acuerdos", sino que "lo diremos cuando estén cerrados, y la discreción será la principal virtud que desarrollemos para podamos llevar esto a buen puerto".

A la pregunta de si va a ir "alguien del PSOE" a entrevistarse en Waterloo con Puigdemont, la ministra de Hacienda en funciones ha abogado por que "las conversaciones se desarrollen absolutamente" con "toda la discreción", y ha apostillado que "no seremos nosotros (los socialistas) los que estemos retransmitiendo ni la táctica de la negociación, ni a dónde finalmente puede llegar el acuerdo".

Ha subrayado que el PSOE ya viene trabajando en ese objetivo de garantizar la investidura de Sánchez, y "hay que intensificar ahora el ritmo", de forma que, "cuando tengamos un acuerdo", el presidente se "comprometió, desde el encargo del Rey", a "que lo transmitirá en todos sus extremos", pero "en el momento en que ya tengamos el compromiso de estos grupos políticos de votar, no sólo la investidura", sino "un acuerdo que permita que España cuente con un Gobierno de progreso para los próximos cuatro años, para nuestros pensionistas, jóvenes, mujeres, para el conjunto de las personas trabajadoras que quieren mejorar sus condiciones laborales", ha abundado.

En esa línea, ha insistido en que el PSOE no busca "un acuerdo de investidura", sino "un acuerdo de gobernabilidad para España para los próximos cuatro años, y una agenda del reencuentro, de diálogo y de convivencia", y ha opinado que "son otros ahora los que tienen que transmitir si efectivamente están en la voluntad de esa agenda del reencuentro que el Gobierno de España, desde el primer día que Pedro Sánchez llegó a Moncloa, ha querido poner en marcha para superar de forma definitiva los acontecimientos del 'procés' en el marco de la Constitución".