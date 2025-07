Montoro se da de baja del PP un día después de su imputación por presuntos favores a empresas gasistas

Comunica esta decisión a 'Génova', que este miércoles le abrió un procedimiento interno y que ahora queda en suspenso con su baja

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha comunicado este jueves al PP su decisión de darse de baja del partido, según ha informado la formación. Este paso se produce un día después de su imputación por presuntos favores a empresas gasistas.

En concreto, este miércoles un juez de Tarragona imputó al exministro de Hacienda por presuntamente aprovecharse de su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas de gases industriales que eran clientes de un despacho de abogados --Equipo Económico (EE)-- que había fundado el ministro antes de entrar al Gobierno, según consta en una auto al que ha tenido acceso Europa Press.

A través de un comunicado, el Partido Popular ha avanzado que Montoro "ha comunicado esta mañana su decisión de dejar su condición de afiliado del Partido Popular".

MONTORO, "EL ÚNICO AFILIADO DE LOS CARGOS INVESTIGADOS"

El PP ha señalado además que el Comité de Derechos y Garantías del partido había decidido anoche la apertura de un procedimiento de información relacionado con este caso. Según ha añadido, ese procedimiento queda ahora en suspenso.

El PP ha subrayado además que Montoro "era el único afiliado de los cargos investigados". En la trama están involucradas 28 personas y seis personas jurídicas por la presunta comisión de siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

EL PP RESPONDE AL PSOE: "NO, NO SOMOS IGUALES"

Desde 'Génova' han hecho hincapié en diferenciar la forma de actuar del PP de Feijóo con la del PSOE de Pedro Sánchez. Así, han subrayado que el exministro José Luis Ábalos "tardó dieciséis meses en salir del PSOE tras su imputación".

"Cristóbal Montoro, que no fue nombrado ni por la actual dirección nacional ni por la anterior y que fue ministro hace más de siete años, ha tardado menos de un día en dejar de ser afiliado. No, no somos iguales", han afirmado fuentes 'populares'.

Pocas horas antes el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, había afirmado ante los medios que Montoro incurrió en "prácticas mafiosas" y había reprochado a Alberto Núñez Feijóo, que guarde silencio y no dé explicaciones mientras el Gobierno socialista actuó con "contundencia" ante los casos en sus filas.

MONTORO ASISTIÓ EL 6 DE ABRIL AL CONGRESO DEL PP COMO INVITADO

Montoro ocupó altos cargos de responsabilidad en los Gobiernos del PP durante más de una década. Así, José María Aznar le nombró secretario de Estado de Economía entre 1996 y el 2000 y, en su segunda legistatura le nombró ministro de Hacienda (2000-2004).

Con la llegada de Mariano Rajoy al Palacio de la Moncloa en 2011, tras una holgada mayoría absoluta, se convirtió de nuevo en ministro de Hacienda, cargo que ocuparía hasta 2018 con la moción de censura que impulsó el socialista Pedro Sánchez.

En la primera etapa del Gobierno de Rajoy, en plena crisis económica, recibió duras críticas por los recortes y subidas de impuestos que impulsó, pese a las bajadas impositivas que recogía el programa electoral del partido.

El exministro Montoro asistió el pasado 6 de julio a la clausura del XXI Congreso Nacional que el PP celebró en el Ifema de Madrid, un cónclave en el que Feijóo fue reelegido presidente del Partido Popular con el 99,24% de los votos.