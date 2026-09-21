Morant compara la agresión a la diputada ceutí con la de Sánchez en Paiporta: "¿Se van a ajustar cuentas en la calle?"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, durante una entrevista para Europa Press, a 5 de agosto de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha comparado la agresión a la diputada en la Asamblea de Ceuta por el grupo localista Ceuta Ya!, Julia Ferreras, con la que sufrió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a la localidad de Paiporta por la dana y ha lamentado se "ajusten cuentas por la calle", acusando de esto a la ultraderecha.

"¿Es que ahora vamos a ir por Ceuta y vamos a ajustar cuentas en la calle? Porque ese es el modelo de sociedad que nos está planteando la derecha y la ultraderecha, porque esto no es casualidad, esta tensión se ha generado en la calle porque hay algunos que en vez de solucionar el problema lo que quieren es utilizarlo como ariete de nuevo contra el Gobierno de España", ha defendido Morant durante una entrevista de 'TVE', recogida por Europa Press.

Asimismo, ha condenado que en el Congreso de los Diputados se "normalice" llamar a Sánchez 'el galgo de Paiporta' y ha sostenido que lemas "como el que inventó Ayuso" de "Pedro Sánchez, hijo de puta" o el de "cazar inmigrantes" del secretario general de Vox en la Cámara Baja, José María Figaredo, alientan a la violencia y la justifican.

"¿Alguien se puede imaginar que en su lugar hubiesen agredido al rey de España y se hubiese quedado el presidente allí? ¿A qué están llamando esos diputados del PP y Vox? A la violencia y al odio en las calles", ha defendido Morant en declaraciones a los medios en el Congreso. Por ello, la ministra también ha acusado a la "ultraderecha" de utilizar Ceuta como "un ariete contra el Gobierno".

En este sentido, la ministra de Ciencia ha lamentado la tensión a la que está sometida la sociedad ceutí, pero ha subrayado que "el sufrimiento no explica ni puede ser una excusa para ejercer la violencia contra otras personas". "Por mucha tensión que haya, esto no cabe en democracia", ha sostenido.