Morant denuncia la "falta de dignidad" de Mazón en su comparecencia y pregunta al PP si va a seguir protegiéndolo

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha abordado en el Consejo de Ministros y en- Diego Radamés - Europa Press



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha denunciado la "desfachatez, desvergüenza y falta de dignidad" del expresidente valenciano Carlos Mazón durante su comparecencia en la comisión de la dana del Congreso y ha preguntado al PP si va a seguir protegiéndolo incorporándolo en las listas electorales o no pidiéndole que dimita de su escaño.

La también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha criticado el "silencio" de Mazón con "sonrisitas" frente a la dignidad de las víctimas de la dana que estaban llorando frente a la Cámara Baja.

En declaraciones a 'La 1' recogidas por Europa Press, Morant ha reprochado al PP que le siga sosteniendo siendo un partido, según ha dicho, que causa "dolor" con cada mentira que cuenta desde el 29 de octubre de 2024, fecha de la trágica dana.

ENCIMA LE SUBEN EL SUELDO EN EL PP

La ministra ha afeado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ni siquiera haya dado de baja a Mazón como militante o le obligara a dejar el escaño en Les Corts Valencianes. "Al revés, le han subido el sueldo haciéndolo presidente de una comisión", ha denunciado.

Asimismo, la líder de los socialistas valenciano considera que Mazón "es la representación de la impunidad desvergonzada con la que actúa el PP", a la vez que ha planteado a los 'populares' si van a incorporar al expresidente autonómico a las listas de las próximas elecciones para seguir protegiéndolo y que continúe aforado ante su "gestión nefasta".

Minutos después, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, Morant ha insistido en denunciar la "desvergüenza" de Mazón ante la comisión de investigación, negándose a contestar a los diputados: "Cada mentira y toda la nefasta gestión que hizo el Partido Popular, el señor Mazón y todo el Consejo, lo que está provocando es dolor", ha enfatizado.

La ministra ha querido "desmontar la gran mentira que ha venido a traer Mazón de que está exonerado por ningún tribunal", remarcando que si la jueza de Catarroja no puede imputarle es por estar aforado como diputado autonómico. A su juicio, si el PP no le pide el acta de diputado es porque "son lo mismo" que el expresidente.