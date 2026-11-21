La secretaria general del PSPV, Diana Morant, en un mitin en Alicante. - PSPV

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha sostenido en redes sociales que "todos" menos el PP "entendieron la metáfora" en referencia a sus palabras sobre las "cuatro bofetadas" que a los socialistas "les hubiera gustado" que Pedro Sánchez diera a Alberto Núñez Feijóo en el debate electoral. Morant ha respondido así a las críticas del PP y ha reclamado sus "disculpas".

"Salvajada es mantener a Mazón de diputado cobrando un sueldo público", ha dicho la ministra en respuesta a una publicación en X del secretario general del PP, Miguel Tellado. "Tenéis que mejorar la comprensión lectora. Todos menos vosotros entendieron la metáfora", ha añadido Morant.

Asimismo, Morant ha afirmado que su formación "sigue esperando" a que los 'populares' condenen "a Díaz Ayuso por llamar hijo de puta al Presidente del Gobierno y seguir haciendo bromas". "En fin. Esperando vuestras disculpas", concluye el mensaje.

La polémica se originó este viernes en un mitin del PSOE en Ontinyent (Valencia), donde Morant se refirió al debate electoral del pasado jueves entre Sánchez y Feijóo. Tras ese 'cara a cara', el jefe del Ejecutivo denunció la "mala educación" del líder del PP. La ministra dijo ante los asistentes: "Compañeros y compañeras, yo sé que a todos os hubiera gustado que el presidente (Pedro Sánchez) le hubiera pegado cuatro bofetadas bien dadas (a Feijóo)".

Este sábado, el PP ha publicado un mensaje en X en el que denuncia que las declaraciones de Morant "son inaceptables y no pueden normalizarse en democracia" porque promueven la violencia. "La discrepancia política jamás puede justificar ni banalizar la violencia. Exigimos a Diana Morant una rectificación pública", señala la cuenta del partido.

Otros dirigentes del PP censuraron las palabras de la ministra. La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, dijo que no se puede normalizar "que una ministra pida abofetear a Feijóo" y exigió una rectificación. En la misma red social expresó sus "ganas" de que llegue el 29 de noviembre para "votar un cambio que acabe con estas formas".

El portavoz del partido, Borja Sémper, ha remarcado que es necesario un gobierno "que no sea violento", que "no divida a los españoles, que no robe y que esté a la altura de su inmensa responsabilidad". "Repararemos el daño causado", ha añadido.

Por su parte, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, compartió el vídeo con las declaraciones de Morant y ha escrito: "Pacifistas que reclaman hostias. Feministas que piden prostitutas. Demócratas que no soportan las derrotas. Morant rectifica, anda. Que has vuelto a hacer el ridículo".