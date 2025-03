Mouliaá dice que no puede volcar su teléfono por problemas del juzgado del 'caso Errejón': "No tengo nada que ocultar"

Sostiene que no hay mensajes que aludan "a volver a verse" y asegura que "la verdad cae por su propio peso"

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La actriz Elisa Mouliaá ha acudido este jueves al juzgado del instructor del 'caso Errejón' a volcar su teléfono para que éste tenga acceso a sus conversaciones con el exdiputado pero no ha podido hacerlo por falta de "medios técnicos". "Los hechos hablan por sí solos. Al final yo no tengo nada que ocultar y aquí estoy", ha asegurado la denunciante.

En declaraciones a los medios la artista ha dicho que está "encantada de dar toda la información que se necesite" y ha sostenido que en su terminal "solo hay 8 mensajes y ninguno que aluda a volver" a ver a Íñigo Errejón después de la presunta agresión sexual.

Su abogado, Alfredo Arrién, ha indicado que tendrán que acudir a la Policía Científica cuando sean citados para entregar allí el teléfono de Mouliaá. Además, ha apuntado que el magistrado Adolfo Carretero ha pedido "más medios a Justicia para que los Juzgados de Instrucción tengan más medios y puedan instruir más rápido y más eficientemente".

Uno de los mensajes contenidos en su teléfono es el que la propia actriz le habría enviado a Errejón una semana después de los hechos invitándole a un concierto. Fue la propia defensa del exdirigente el que aportó esa conversación Sin embargo, Mouliaá ha sostenido que ese mensaje "se ha tergiversado porque es un concierto no de después de los hechos", sino anterior.

En este sentido, la actriz ha dejado claro que no mantuvo "ninguna amistad" con él tras la presunta agresión. "De hecho es que ya te digo no hay un solo mensaje, hay ocho contestaciones esporádicas de Instagram, de stories, de él hacia mí, de yo hacia él, ocho en dos años y ninguno que aluda a volver a verse", ha enfatizado.

LO QUE ERREJÓN "TIENE QUE OCULTAR"

A la actriz, además, se le ha preguntado por el hecho de que Errejón haya indicado que no entregará su terminal hasta que la Audiencia Provincial no resuelva el recurso en el que se opone a esa medida. "Who knows (Quién sabe) lo que tiene que ocultar", ha contestado.

La defensa de Errejón, en concreto, afirma que el auto por el que el juez aceptaba requerir su móvil y el de la actriz no es firme y entiende que "la práctica de dicha diligencia afecta gravemente al derecho fundamental a la intimidad, personal y profesional" del expolítico. Sin embargo, se ha ofrecido a personarse ante el magistrado y mostrarle el contenido de las conversaciones.

Mouliaá también se ha referido a la declaración como testigo de su padre, que la pasada semana aseguró que notó a su hija "ausente" la noche de los hechos. "Yo he estado afectadísima y en shock y es algo que tardas bastante tiempo en procesar. Que te han humillado y que te han maltratado es algo que no asumes, aunque tu cuerpo sí esté en shock, es algo que tardas tiempo en asumir", ha aclarado.

54.000 EUROS EN CONTRATOS TELEVISIVOS

En su declaración a los medios, Mouliáa ha explicado que tras salir del Juzgado acudirá a la notaría a donar los beneficios obtenidos de su aparición en diversos programas televisivos a raíz del caso a la ONG Mujeres en Acción.

Según la documentación aportada a la causa, a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, Mouliaá firmó contratos para participar en programas televisivos por valor de 54.000 euros tras denunciar a Errejón.

"Como me prometí pues lo voy a donar a las víctimas de violencia de género, a sus hijos y a darles trabajo y casas (...). Al final la verdad cae por su propio peso y yo lo que digo lo cumplo", ha aseverado.