Movimiento Sumar recrimina a Sánchez ausencia de críticas a Marruecos y "falta de empatía" con la población ceutí

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La co-coordinadora general de Movimiento Sumar y portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ausencia de críticas a Marruecos tras la crisis migratoria en Ceuta y aprecia "falta de empatía" tanto hacia la población de la ciudad autónoma como de los migrantes.

Así lo ha manifestado en declaraciones remitidas a los medios tras la entrevista del jefe del Ejecutivo en la 'Cadena Ser', para demandar también la necesidad de organizar el traslado a la Península de los menores migrantes no acompañados y atender a los solicitantes de asilo.

"Creo que han faltado muchas cosas. Han faltado críticas a Marruecos por lo sucedido. Ha faltado empatía con la población ceutí y las personas migrantes, pero sobre todo han faltado vías de resolución", ha lanzado la portavoz parlamentaria sobre la intervención de Sánchez.

Martínez Barbero ha recalcado que tienen la "obligación de garantizar los derechos humanos, los derechos de las personas migrantes y de aquellas que presenten una demanda de asilo y, al tiempo, cuidar a la población de Ceuta".