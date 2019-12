Muere el padre de Javier Ortega Smith

Publicado 17/12/2019 0:50:03 CET

The number two of Vox to the Parliament by Madrid, Javier Ortega Smith, during the Presentation of the Davis Cup by Rakunten Finals 2019 of tennis at Caja Magica on November 12, 2019, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo