Las mujeres presas en Estremera, Picassent y Pontevedra dispondrán de un nuevo proyecto cultural de tratamiento

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior han presentado este jueves el proyecto Transita Cultura, que comenzará a implantarse en los centros penitenciarios de Madrid VII-Estremera, Valencia Antoni Asunción-Picassent y A Lama-Pontevedra "con especial foco en las mujeres".

Se trata de un proyecto que tiene como objetivo impulsar la cultura como herramienta de tratamiento, tanto en penas privativas de libertad como en penas y medidas alternativas. El programa comenzará a implementarse en los citados tres centros penitenciarios en una primera fase, ejecutado por la Fundación Gabeiras, para ir ampliándose progresivamente al resto de cárceles.

El acuerdo ha sido presentado este jueves por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, en un acto celebrado en el Centro Penitenciario Madrid I-Alcalá Meco, contando con la asistencia de reclusas.

En el caso de las penas y medidas alternativas a la prisión, el Ministerio de Cultura activará diversas unidades colaboradoras del Centro Dramático Nacional y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, ambas suscritas al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM), y del Museo Nacional del Romanticismo y el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 'González Martí'.

PALANCA PARA LA REINSERCIÓN

Unas 130.000 personas son condenadas de media cada año a penas con medidas alternativas a la prisión, de los que el 12% son mujeres. Los delitos más comunes son violencia de género (64%) y seguridad vial (28%), según datos de Instituciones Penitenciarias.

Con condenas privativas de libertad, los centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado cuentan en la actualidad con 48.000 internos, de los que 3.650 son mujeres.

Urtasun ha defendido el acceso a la cultura como "palanca en el proceso de reinserción y de inclusión social, una inclusión que debe estar siempre en el origen y finalidad de todas las políticas penitenciarias".

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, también ha destacado la relevancia de la cultura como "excelente palanca de cambio", ya que es "una de las mejores vías" para cumplir el mandato constitucional de la reinserción de la población reclusa.