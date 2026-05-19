Muñoz (PP) dice que habrá gobierno en Andalucía y avisa al PSOE: "Los españoles están diciendo que no quieren a Sánchez"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, se ha mostrado convencida de que habrá gobierno con "estabilidad" en Andalucía tras las elecciones del pasado domingo porque es lo que "han votado los andaluces en las urnas". Dicho esto, ha avisado al PSOE que los españoles lo que están diciendo en las citas electorales autonómicas es que "no quieren" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"Los españoles le están diciendo a Pedro Sánchez que no quieren sus políticas, que no quieren su corrupción. Y Pedro Sánchez no se da por aludido", ha afirmado Muñoz en una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces.

Muñoz ha destacado que en los últimos meses han visto caer gobiernos en Europa por no tener Presupuestos, por casos de corrupción o por perder elecciones. "Qué más le tiene que pasar a Pedro Sánchez? ¿Qué más le tienen que decir los españoles a Pedro Sánchez para que disuelva y convoque elecciones?", ha preguntado.

La dirigente del PP ha indicado que en Andalucía ahora "se abre una nueva etapa" en la que el "ganador indiscutible" de las elecciones es el candidato 'popular', Juanma Moreno, que tendrá que comenzar a "acordar y conseguir los apoyos que permitan gobernar en Andalucía con estabilidad".

"Pero hay una novedad. El PSOE ya no va a poder rasgarse las vestiduras cuando Juanma Moreno o Mañueco acudan a Vox para llegar a acuerdos", ha dicho, aludiendo a la moción de censura en Cartagena, donde el PSOE y dos exconcejales de Vox se han unido en una moción de censura contra el PP que se votará el 2 de junio.

Según ha dicho, cuando a los socialistas les conviene "los candidatos de Vox pasan el muro de la fachosfera y se convierten radicalmente en progresistas". "Sánchez firmaría y pactaría con cualquiera con tal de mantenerse en el poder incluso con Vox", ha sentenciado.

Así, ha dicho que después de lo ocurrido en Cartagena entiende que al PSOE "ya no les dará ningún miedo, como a los españoles, por cierto, que el Partido Popular llegue a acuerdos con Vox". "Para el PSOE los pactos con la otra derecha han pasado de dar miedo a dar envidia", ha manifestado.

La portavoz parlamentaria del PP ha criticado las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, asegurando que "quien ha perdido las elecciones es el Partido Popular". "En los mundos de Yupi pasan estas cosas", ha exclamado.

"ESTOY CONVENCIDA DE QUE HABRÁ GOBIERNO"

Al ser preguntada si cree que Moreno intentará la investidura sin pactar con Vox, después de que criticara en campaña "el lío" de tener que acordar con los de Santiago Abascal, Muñoz se ha mostrado convencida de que habrá gobierno en Andalucía.

"Estoy convencida de que habrá Gobierno. Estoy convencida de que habrá acuerdo. No sé cuáles serán los términos del acuerdo, pero estoy convencida de que darán un Gobierno de estabilidad para la Junta de Andalucía en los próximos cuatro años, es lo que han votado los andaluces", ha manifestado, para subrayar que "más del 55% de los andaluces han querido un Gobierno de derechas".

CREE QUE SÁNCHEZ VA A "RESISTIR TODO LO QUE PUEDA"

Preguntada después si el PP ve cerca las elecciones generales y si contemplan ese escenario, la portavoz 'popular' ha asegurado que Pedro Sánchez "no tiene ningún incentivo para convocar elecciones" y ha añadido que en este ciclo electoral "ha tenido severas derrotas".

Además, cree que Sánchez dejó claro en su última comparecencia pública que "su partido no le importa nada" y que "lo único que le preocupa es movilizar a la gente para que le voten a él". "Esa es la idea que tiene Pedro Sánchez del Partido Socialista y la idea que tiene de España", ha señalado.

En este sentido, Muñoz ha reiterado que ella cree "no hay nada que motive" a Sánchez "a convocar elecciones", máxime cuando "tiene un largo proceso de procedimientos judiciales abiertos". "Creo que él va a resistir todo lo que pueda teniendo en cuenta que utiliza todas las herramientas y resultes del Estado para defenderse judicialmente", ha apostillado.