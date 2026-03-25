Nogueras dice que Cataluña "se va a la mierda" con el PSC y que sólo los diputados de Junts trabajan por salvarla

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado este miércoles que los catalanes tienen la sensación de que Cataluña "se va a la mierda", porque desde que gobierna el PSC "no funciona nada" y todo es un "caos". Y ha subrayado que el trabajo que debería estar haciendo el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y los 19 socialistas catalanes con escaño en la Cámara, lo están haciendo los siete diputados de su formación.

Se lo ha dicho al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Pleno del Congreso sobre la posición de España ante la guerra de Oriente Próximo, una intervención que ha utilizado para sacar pecho de las cosas que ha logrado su grupo parlamentario para Cataluña.

"La gente está hasta las narices de pagar, de currar, de sufrir continuamente porque ustedes, los socialistas y sus socios, la tienen inmersa en un caos sin precedentes", ha relatado Nogueras, antes de apuntar que está creciendo el sentimiento independentista. "¿Saben qué es lo que nos vuelve a decir la gente por la calle? Vayámonos de España".

Según la portavoz de Junts, ese sentimiento de que "esto se va a la mierda" es real porque con los socialistas "no funciona Rodalies", se anuncia un dinero que "nunca llega" y todos los sectores --maestros, médicos, autónomos, pescadores, agricultores y familias-- "están al límite".

¿DÓNDE ESTÁ ILLA?

"¿Y dónde está el presidente Illa? Porque la sensación es que aquí somos siete diputados haciendo el trabajo que tendría que estar haciendo el Gobierno de Cataluña o que tendrían que estar haciendo los 19 diputados del PSC, y no lo hacen", ha denunciado, para preguntarse después "quién paga" a los "330 analistas y al equipo de más de 700" asesores que, según dice, hay en Moncloa.

En este contexto, ha presumido de que gracias a Junts se ha impedido que se aprobara la reducción de jornada laboral, que se subiera la couta de autónomos o que el reparto de menores migrantes acompañados siguiera recayendo sólo en Cataluña.

También se ha jactado de que por Junts se va a aprobar la ley de multirreincidencia y que si en el Congreso ahora se puede hablar catalán es por ellos, no por "el Rufián" --en referencia al portavoz parlamentario de ERC--, que "nunca lo habla" ni por Illa que está "españolizando las carreteras catalanas".

"Esta lista es mucho más larga, y lo sería mucho más si no fuera por sus incumplimientos", ha añadido, antes de quejarse de que "no interesa explicar" todo lo que hace Junts "porque si la gente lo supiera todo sería muy diferente" y de acusar a los socialistas de "alimentar a la extrema derecha por una parte y la extrema izquierda por otra".